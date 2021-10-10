Mersin Büyükşehir Belediyesi otobüs filosunu büyütüyor

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersin'de konforlu bir ulaşım için toplu taşıma filosuna yeni araçlar kazandırılması amacıyla 56 adet orta boy otobüs için geçtiğimiz günlerde yapılan ihale sonuçlandı. Tamamlanan ihale sürecinin ardından en uygun teklifi veren firma ile imzalar atıldı. Yeni otobüsler, 2022 yılının Nisan ayında teslim edilecek.

Vatandaşlar konforlu otobüslerle seyahat edecek

30'u Tarsus merkez, 26'sı diğer ilçelerde hizmete sunulacak olan otobüsler sayesinde vatandaşlar yeni, konforlu ve modern araçlarla güvenli bir şekilde seyahat edecek. 8-9 metre bandında özelliğe sahip orta boy otobüsler, kırsal mahallelerin dar ve keskin dönüşlü yollarında da rahat ve güvenli seyahat imkanı verecek. Eski araçlara nazaran yaklaşık yüzde 50 oranında yakıt tasarrufu sağlayacak olan yeni otobüsler sayesinde çevreye salınan karbondioksit ve karbonmonoksit oranı azalacak.

Kullanım ömrü dolan otobüsleri yenilmek için çalışmalarını sürdürecek olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, ilerleyen süreçte 100 araç alımı daha planlıyor.