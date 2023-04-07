Mersin Büyükşehir Belediyesi personeline etkili iletişim eğitimi

Mersin Büyükşehir Belediyesi personeline yönelik olarak, 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Perspektifinde İş Hayatında Etkili İletişim ve İletişim Becerileri Eğitimi' gerçekleştirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi 2023 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı çerçevesinde tüm personele yönelik olarak 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Perspektifinde İş Hayatında Etkili İletişim ve İletişim Becerileri Eğitimi' gerçekleştirildi. Kongre Merkezi'nde düzenlenen eğitim, MÜ İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Recep Ünal tarafından verildi.

Eğitimde, toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinde iletişimin temel kavram ve kuralları, kendini ifade edebilme, iletişimin biçimleri, algı ve algılama, iletişim modelleri, kişilerarası iletişim sorunları, zor insanlarla başa çıkmak, sağlıklı iletişim kurmanın yolları, kelimeleri özenle seçmek, söyleyiş-ses tonumuz, beden dilimiz, itirazları, şikayetleri karşılama ve etkili çözüm bulma becerileri kazanmak için öneriler, ikna etme ve ikna yönetimi teknikleri, empati kavramı, aktif dinleme becerisi, topluluk önünde konuşma sanatı ve hitabetin temel unsurları konularına yer verildiği kaydedildi. Katılımcıların sorularının da cevaplandığı eğitimin, interaktif olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.