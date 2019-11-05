Mersin Büyükşehir Belediyesi sanat kadrosunu genişletiyor

Korno, trompet, klarnet, saksafon, kompozitör (besteci) ve trombon alanlarında toplam 8 sanatçı alımı yapılacak.

Yapılacak mülakatlarla sanat kadrosuna 2 korno, 2 trompet, 1 klarnet, 1 saksafon, 1 kompozitör (besteci) ve 1 trombon sanatçısı dahil edilecek.

Başvurular 12 Kasım'da son bulacak

Mülakat için başvurular 1 Kasım'da başladı. Başvuru yapmak isteyenlerin (www.mersinbuyuksehiras.com.tr/is_basvuru.php' adresinden 12 Kasım mesai bitimine kadar başvuru formunu doldurması gerekiyor. İnternet üzerinden başvurunun yanı sıra adaylar Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Bilim Ulaştırma Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ye de özgeçmişleri ile başvuru yapabilecek.

Mülakatlar 16 Kasım'da

Mülakatlar 16 Kasım'da Akdeniz ilçesi Sanat Sokağı'nda yer alan Nevit Kodallı Konser Salonu'nda saat 10.00'da yapılacak. Alanında uzman jüri üyelerinin karşısına çıkacak olan sanatçılar, kendi hazırladıkları konçerto, sonat, etüt ve deşifraj performanslarını sergileyecek.