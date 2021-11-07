Mersin Büyükşehir Belediyesi sanatçı kadrosunu genişletiyor

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, alanında uzman ve birbirinden değerli isimlerin jüri koltuğuna oturduğu sınava 126 kişi girmeye hak kazandı. 4 gün süren ve 15 farklı kategoride yapılan sınavda adaylar yeteneklerini ve performanslarını sergiledi. Sınavda, 12 farklı kategoride alım yapıldı. Jüri üyelerinin titiz değerlendirmeleri sonrası kısa sürede kazananların açıklandığı sınavda keman, viyola ve trombon sanatçısı alanlarında kazanan olmadı.

Jüri heyetinin değerli isimlerden oluştuğunu ve çok sıcak bir ortamda sınavın gerçekleştiğini belirten Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Bengi İspir Özdülger, büyüyen orkestrayla başarılı işler yapacaklarını söyledi. Özdülger, “Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak sanata ve sanat kurumlarına yaklaşımımız çok üst düzey. Amacımız; belediyemizin vizyoner bakışını, sanata gösterdiğimiz büyük sevgiyi ve ilgiyi en iyi şekilde ifade edebilmek. Jürimiz son derecede değerli bir değerlendirme yapmış oldu. Gelen sanatçı arkadaşlarımızın sınavları son derece sıcak bir ortamda gerçekleşti. Çok yetenekli arkadaşlarımızın olduğunu, biraz daha çalışması gereken arkadaşlarımızın olduğunu gördük. Mersin için büyük bir kazanım bu sınav ve oluşturduğumuz bu orkestra. Çünkü biz büyük ve güzel işler yapmak, sadece Mersin'de değil uluslararası platformlarda Mersin Büyükşehir Belediyesi Orkestrası'nı duyurmak istiyoruz, hedefiniz bu” dedi.

Özdülger, Mersin Büyükşehir Belediyesinin sanata verdiği bu desteğin diğer belediyeler tarafından örnek alınmasını istediklerini ifade ederek, “Mersin halkına, Mersin seyircisine, sanatseverlerine en güzelini sunmak için buradayız. Amacımız bu doğrultuda en iyisini yapabilmek” ifadelerini kullandı.