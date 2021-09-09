Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu 5 ödüle layık görüldü

Bu yıl 8'incisi düzenlenen Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri'ne Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu damga vurdu. Sanat ekibi, özverili çalışmalarının meyvesini İstanbul'da düzenlenen törende 5 ödül alarak topladı.

Genel Sanat Yönetmenliği'ni rejisör Murat Atak'ın yaptığı ve yeniden yapılandırılan Mersin Şehir Tiyatrosu, kuruluşunun üzerinden bir yıl gibi kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen büyük bir başarı ve özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Şehir Tiyatrosu, özverili çalışmalarının bir meyvesini de Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri'nde 5 ödül alarak topladı. Pandemi sürecinde özveriyle devam ettirilmeye çalışılan Emek ve Başarı Ödülleri, ulusal ve uluslararası platformlarda faaliyet gösteren ödenekli ve özel tiyatrolar arasında dağıtılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Koordinatörü, Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, Mersin Şehir Tiyatrosu'na yaptığı katkılardan dolayı Jüri Özel Ödülü'nün sahibi olurken, Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Atak, ‘Aslolan Hayattır' oyunu ile yönetmenlik alanında Jüri Özel Ödülü'nü kazandı. Murat Atak, Türk tiyatrosunun büyük ustası Muhsin Ertuğrul'un ‘Yarın kıyamet kopacağını bilsem bugün bir tiyatro daha açarım' sözleriyle büyük alkış topladı. Yılın Genel Sanat Yönetmeni ödülünün de sahibi olan Murat Atak, Ankara Devlet Tiyatrosu'nda yönetmenliğini yaptığı ‘Lüküs Hayat' oyunu ile de ödüle layık görüldü.

Ayrıca Mersin Şehir Tiyatrosu oyuncuları, yılın tiyatro ekibi ödülüne layık görüldü. Ödülleri Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu adına Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Koordinatörü Bengi İspir Özdülger ve Genel Sanat Yönetmeni Murat Atak aldı.