Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Nazım Hikmet'i andı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, ünlü şair Nazım Hikmet Ran'ı ölümünün 58. yıl dönümünde ‘Aslolan Hayattır' oyunu ile andı.

Kongre ve Sergi Sarayında sosyal mesafe kuralları uygulanarak seyirci kabul edilen oyunu Mersinli tiyatroseverler ilgiyle izledi. Oyunu izleyenler arasında Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter yarcımcıları Hasan Gökbel ve Ali Rıza Özdemir, Başkan Danışmanları Ertan Liman ve İbrahim Evrim, Toros Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Özer yer aldı.

Nazım fotoğrafları salonu süsledi

Şehir Tiyatrosu oyuncularının büyük bir özveri ile hazırladığı oyunda, Nazım Hikmet Ran'ın yaşamı ve şiirleri sahnede yeniden anlam buldu. Haluk Işık tarafından kaleme alınan ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Atak'ın rejisörlüğünü üstlendiği oyuna, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren orkestralardan sanatçılar da eşlik etti.

Sosyal mesafe kuralları gereği yarı kapasiteli seyirci kabul edilen salonda boş koltuklara Nazım Hikmet Ran'ın fotoğrafları yerleştirildi.