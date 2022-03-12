Mersin Büyükşehir Belediyesi, Şehir Tiyatrosunu Türkiye'ye tanıtıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi'ne bağlı Şehir Tiyatrosu, 2020'nin Ekim ayından bu yana seyirciyle buluşturduğu oyunlarla Türk tiyatrosunun duayenlerinin de karşısına çıkıyor. Şehir Tiyatrosu'nun 11 Mart'ta Buzlar Çözülmeden oyunuyla başlayan tanıtım günleri, 16 Mart'a kadar sürecek.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde yeniden yapılandırılan Mersin Şehir Tiyatrosu, tiyatronun Genel Sanat Yönetmeni Murat Atak ile birlikte ortaya çıkarttığı başarılı çalışmaların tüm Türkiye'ye tanıtılması amacıyla tanıtım günleri düzenledi. Bu kapsamda Türk tiyatrosunun eleştirmen, sanatçı, yazar, yorumcu ve yönetmenleri Mersin'e davet edildi. Tanıtım günlerine katılan usta isimler arasında yazar, eleştirmen ve Sanat Kurumu Jüri Üyesi Gülşen Karakadıoğlu, eleştirmen Heyecan Veziroğlu, yazar ve yönetmen Özen Yula, Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri Jüri Başkanı Şaylan Akmen, yazar ve eleştirmen Eren Aysan Yığcı, eleştirmen, yazar ve yönetmen Halil Vecdi Sayar, oyuncu ve yönetmen Murat Çidamlı, oyuncu Tuncer Yığcı, Tiyatronline Genel Yayın Yönetmeni Yaşam Kaya, Tiyatro Oyuncuları Meslek Birliği Başkanı Alper Kafa, Tiyatro Gazetesi Muhabiri Damla Benuğur, Organizatör Metin Güler, Yeni Tiyatro Dergisi yazarları ve eleştirmenlerinden Mustafa İri, Yetkin Yüksel, Özgür Aziz Kısır, İsmet Küntay Ödül Jürisi'nden Oğuz Kuzey Oğuz ile Ahmet Duman, Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Başkanı Ragıp Ertuğrul ve Tiyatro Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nazif Uslu'nun yanı sıra Fatma Pınar Kafa, Ateş Veziroğlu ve Filiz Arıkan yer aldı.

Tanıtım günleri kapsamında seyirciyle buluşan ilk oyun, Şehir Tiyatrosu'nun en son prömiyerini yaptığı ‘Buzlar Çözülmeden' oldu. Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi'nde yapılan gösterime Türk dünyasının duayenleri ve Mersinli tiyatroseverler yoğun ilgi gösterdi. Bir kasabada kış aylarında buzlar çözülmeden önce yaşanan olaylar izleyiciyi zaman zaman heyecan dolu dakikalara sürüklerken, buzlar çözüldükten sonra ortaya çıkan gerçek ise seyirciye büyük bir şaşkınlık yaşattı. Oyunun sahne dekoru ve kostüm tasarımı seyircinin beğenisini topladı.

“Özellikle pandemi döneminde çıkarttığımız bütün oyunlarımızı izleyecekler”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Atak, Mersin Şehir Tiyatrosu'nun şu ana kadar yerel ve ulusal basında haber olarak yer aldığını ancak tanıtım günlerinde oyunlarını değerlendirebilecek kişileri ağırladıklarını belirtti. Konuklar arasında tiyatro dergileri, gazeteleri, ulusal basında kültür-sanat köşesi yazan yazar, edebiyatçılar, sanat kurumu üyeleri, ödül jürileri ve akademisyenlerin yer aldığını kaydeden Atak, "Özellikle pandemi döneminde çıkarttığımız bütün oyunlarımızı izleyecekler, değerlendirecekler. Oyuncularımızla sohbet edecekler. Seyircilerimizle sohbet edecekler. Bizim onlara küçük bir brifingimiz olacak. Onlar da küçük bir panelle aslında şehir tiyatroları konusunda, bölge tiyatroları konusunda, Anadolu'da tiyatronun durumu hakkında bizim oyuncularımızla sohbette bulunacaklar. Çok sevgili Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in konuğu olarak geldiler. Biz Türkiye'de böylesine büyük bir organizasyona imza attığı için kendisine de çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Yapılacak değerlendirmeleri merakla beklediklerini vurgulayan Atak, “Özellikle Avrupa'da yıllardır, belki de yüzyıllardır sanatın çok önemli sayıldığı başkentlerde; Amerika'da neredeyse bütün sanatçılar sabaha kadar uyumadan beklerler ve sabahları gazete kiosklarının önünde kuyruğa girerler. ‘Dün akşam seyrettiği oyun için benim hakkımda ne yazdı acaba' diye. Bu çok büyük bir merak konusudur. Bizim aynı zamanda eleştirilmeye çok ihtiyacımız var. Umarım beğenirler. Elbette ki çok genç bir tiyatroyuz. Çok genç bir tiyatro olmamıza rağmen dört nala gidiyoruz. Umarım bunu da güzel değerlendireceklerdir. Ama tiyatromuzu değerlendirmelerinin ötesinde sanatçılarımız hakkındaki, oyun sahneye koyan arkadaşlarımız hakkındaki düşünceleri de bizim için çok önemli" diye konuştu.