Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus'a yeni bir okuma salonu kazandırıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus'ta yeni yerleşim alanı olan Altaylılar Mahallesi'nde bulunan Ötüken Vadi Park içerisine bir okuma salonu kazandırıyor. Vatandaşlar, her detayın düşünüldüğü okuma salonunda hem yaz hem de kış rahatlıkla vakit geçirebilecek.

Mahalle sakinlerinin okuma salonu talebi üzerine harekete geçen Büyükşehir ekipleri, çalışma kapsamında ilk olarak üst katı kadın ve çocuk atölyesi olarak kullanılan binanın alt bölümünde yer alan kemerlerin arasındaki boşlukları alüminyum doğramalarla kapattı. İç kısımda mutfak, personel ofisi, tuvalet, arşiv, okuma ve çalışma alanları yer alan, ferah ortamıyla dikkat çeken Ötüken Vadi Park Okuma Salonu, önümüzdeki günlerde hizmete girecek. Ekipler, ayrıca özel gereksinimli vatandaşların rahatça kullanabilmesi için engelli rampaları da yerleştirdi.

Fen İşleri Dairesinde Yapım Bakım Onarım Şube Müdürlüğü'nde görevli inşaat mühendisi Oğuzhan Özerden, salonun tüm vatandaşların kullanımına uygun yapıldığını dile getirerek, “Öncelikle burada merdiven ve engelli vatandaşlarımız için engelli rampası yapılmıştır. Daha sonra alüminyum doğramadan, alüminyum giydirme cephe yapılmıştır” dedi.

Yapım Bakım Onarım Şube Müdürlüğü'nde görevli makine mühendisi Murat Şahin ise “Muhtarımızın ve vatandaşlarımızın istekleri doğrultusunda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in katkılarıyla çok amaçlı salonumuzu inşa etmiş bulunmaktayız. Vatandaşımızın rahat, konforlu bir zaman geçirebileceği bir alan olarak düşünüldü. Kışın soğuktan, yazın da sıcaktan etkilenmemeleri için klimalar monte edildi. WC'ler ve ortak kullanım alanları hijyenik şartlara tamamen uymaktadır. Hijyenik klozetler, hijyenik lavabolar, fotoselli bataryalar ve fotoselli kağıtlar olmak üzere tamamıyla temassız çalışan malzemeler, ürünler seçilmiştir” diye konuştu.