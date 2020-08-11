Mersin Büyükşehir Belediyesi, taziye evi taleplerine yanıt vermeye başladı

İlk etapta 3 mahallede taziye evi yapılacak. Halkkent Mahallesi'nde kurulacak entegre yapıda taziye evinin yanı sıra emekli evi, eğitim merkezi, kadınlar için kurs merkezi ve kreş de yer alacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, özellikle Güneydoğu illerinden göç ederek Mersin'e yerleşen vatandaşların kültüründe önemli bir yer tutan taziye evleriyle ilgili çalışmalara başladı. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi ile Emlak İstimlak Dairesi'nin ortak çalışması ile Mevlana ile Kurdali mahallesinde ve Yaş Meyve Sebze Toptancı Hali'nin yakınında çalışmalar yoğunlaştırıldı. Büyükşehir Belediyesi, bazı bölgelerde vatandaşların taziye evi talebine yanıt verirken sadece taziyeler için değil, çok amaçlı kullanılabilecek entegre tesisler yapmayı da hedefliyor. Bu örneğin ilk adımı ise Halkkent Mahallesi'nde atılacak. Halkkent Mahallesi'ndeki 2 bin 400 metrekarelik alan üzerinde kurulacak bodrum, zemin artı 3 katlı yapı toplam 4 bin 18 metrekarelik inşaat alanına sahip olacak. Yapının bodrum katında 45 çocuğun eğitim alabileceği kreş olacak. Zemin kat taziye evi, emekli evi ve ticari alanlar için değerlendirilecek. Yapının birinci katında 6 derslikten oluşan mesleki eğitim merkezi ile 90 kişilik konferans salonu yer alacak. Yapının ikinci ve üçüncü katlarında ise yaklaşık 340 öğrencinin eğitim alabileceği 18 derslikli dershane olacak. Halkkent Mahallesi'nin taziye evi, emekli evi, mesleki kurs merkezi, kreş ve üniversiteye hazırlık kursu gibi ihtiyaçlarına aynı anda yanıt verebilecek olan entegre yapı, barındırdığı ticari alanlar, zemin kat dükkanlar ile bölgede canlanmaya ve kalkınmaya da katkı sunacak. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Halkkent Mahallesi'nin çehresini değiştirecek, aynı anda birden fazla toplumsal ihtiyaca cevap verebilecek entegre yapının yükseleceği arazide incelemelerde bulundu. Belediye Meclisi üyelerinin de katıldığı incelemede Seçer, proje hakkında teknik birim sorumlularından bilgi aldı. Projeyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Seçer, “İçinde bulunduğumuz alan 2 bin 400 metrekare bir alan. Burada çok amaçlı güzel bir yapı oluşturacağız. Bu yapı içinde taziye evi olacak. Hem kadın taziye evi, hem erkek taziye evi, hem de emekli evi olacak. Burada çocuklarımız için güzel bir kreş düşünüyoruz. Üniversiteye hazırlık için bir dershanemiz olacak. Yine kadınlarımızı düşünerek, onların meslek edinmeleriyle ilgili atölyelerimiz olacak. Yine burada bir miktar da ticari alanlar çıkıyor. Oralarda dükkanlar olacak. Entegre, toplumun farklı kesimlerine, farklı amaçlara hizmet eden bir yapı çıkacak. Halkkent'te yaşayan vatandaşlarımız için de güzel bir çalışma olacak. Projesi tamamlandı. İhale aşamasında. Bu yıl sonunda temelini atarız. 2021 sonunda inşaat tamamlanır. 2022 başında hizmete açacağız” dedi.

Mersin'in her mahallesinden farklı talepler aldıklarını, bu taleplerin hepsine yanıt vermek durumunda olduklarını ifade eden Seçer, “Her mahallede yaşayan vatandaşlarımızın farklı geleneksel anlayışı var. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın talepleri daha çok taziye evleri olması yönünde. Bunlar o insanların kültürlerine uygun talepler. Kurdali, Mevlana Mahallesi'nde, hal kompleksi civarında çalışmalar yapılacak. Bazı yerlerde çok amaçlı toplum merkezleri oluşturacağız, bazı bölgelerde daha lokal taleplere, örneğin taziye evi taleplerine yanıt vereceğiz. 2023 sonuna kadar bu taleplerin yoğun olduğu Akdeniz'de ve Toroslar'da bu talepleri karşılayacağız" şeklinde konuştu.