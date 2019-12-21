Mersin B?y?k?ehir Belediyesi, tetkiklerden ba?ar?yla ge?ti

T?rk Standartlar? Enstit?s? (TSE) taraf?ndan g?nderilen tetkik heyeti, Mersin B?y?k?ehir Belediyesinde ilgili birimlerle g?r??erek detayl? incelemelerde bulundu. Heyet, Kalite Y?netim Sistemi tetkikinde, kurumsal m?kemmellik anlay??? ile s?rekli ve etkin de?i?im y?netimi, stratejik y?netim, ?al??anlara, vatanda?lara ve di?er payda?lara odakl?l?k, kaynaklar?n verimli kullan?m? ve s?rd?r?lebilirlik boyutlar? ile vatanda? memnuniyetini inceledi. ?ncelemeler sonucunda, B?y?k?ehir Belediyesi, vatanda? memnuniyetinin art?r?lmas?n? ?ng?ren d?nyaca kabul g?rm?? bir kalite y?netim sistemi olan ISO 9001 Kalite Y?netim Sistemine y?nelik TSE yetkilileri taraf?ndan ger?ekle?tirilen 1. G?zetim tetkikini ba?ar? ile ge?ti. B?y?k?ehir'in vatanda? odakl? ?al??malar?, TSE tetkik heyeti taraf?ndan onaylanm?? oldu.

Ekolojik dengeyi koruyan, ya?anabilir, sa?l?kl?, temiz bir ?evre olu?turmay? hedefleyerek hizmetlerine y?n veren B?y?k?ehir Belediyesi, ISO 14001 ?evre Y?netim Sistemi 2. g?zetim tetkikini de ba?ar?yla ge?ti.