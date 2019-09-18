Mersin Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Kursu başvuruları başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından açılacak olan 'Tiyatro Atölyesi ve Yaratıcı Drama' kurslarına başvuruların başladığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, başvurularının alınmaya başladığı tiyatro kurslarıyla geleceğin usta tiyatrocularının yetiştirmesi amaçlanıyor. Tiyatro kursları, Mersin'in merkezinin yanı sıra Tarsus'ta da açılıyor. Kurslara, 'www.mersin.bel.tr' adresinden yapılmaya başlayan başvurular, 30 Eylül tarihinde sona erecek.

Kurslar çeşitli kategori ve gruplara ayrılıyor

İki kademeden oluşan tiyatro kursları, 'Yaratıcı Drama' ve 'Tiyatro Atölyesi' şeklinde kategorilere ayrıldı. Gruplar, yaş aralıklarına göre 9-12, 13-17 ile 18 yaş ve üstündeki yetenekli kişilerden oluşacak. 9-17 yaş aralığındaki gruplar 'Yaratıcı Drama', 18 yaş ve üstündekilerse 'Tiyatro Atölyesi' kurslarında eğitim görecek. Tarsus'ta açılacak tiyatro kursunda ise yalnızca 'Yaratıcı Drama' kursu yapılacak.

İnternet üzerinden kurs başvuruları başladı

Tiyatro kurslarına, 'www.mersin.bel.tr' adresinde yer alan form ile başvuru yapılabiliyor. Vatandaşlar, Mersin Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarını ziyaret ederek, paylaşılan ön başvuru formu linkine erişebilir.

Ön başvurunun ardından tüm adaylar yetenek sınavına tabi tutulacak. Yetenek sınavı 'Yaratıcı Drama' kategorisini tercih eden adayları kapsamayacak. Seçmelerden önce tüm adaylar ile 12 Ekim 2019 Cumartesi günü bir toplantı yapılacak.

Seçmeler dört gün sürecek

Tiyatro kursu seçmeleri, 15, 16, 17 ve 19 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, Akdeniz ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde yer alan Nevit Kodallı Sahnesi Mersin Şehir Tiyatroları Şube Müdürlüğü'nü ziyaret edebilecekler.