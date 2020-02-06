Mersin Büyükşehir Belediyesi, turizm aktörlerini konferansta buluşturdu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Turizm, Tanıtım ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen konferans, Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi'nin katkılarıyla gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayında düzenlenen konferansa, Mersin'deki turizm acenteleri, turizm dernekleri, otel işletmecileri ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Amaç Mersin'in turizm potansiyelini arttırmak

Büyükşehir Belediyesi Tanıtım ve Dış İlişkiler Şube Müdürü Süleyman Cengiz, Mersin Turizminde İnovasyon ve Yeni Ürünler Arama Konferansının, Mersin'in yıllardır konuşulan turizm potansiyeli hakkında güç ve fikir birliğiyle içerisinde bulunulan durumu daha ilerilere taşımak adına düzenlendiğini söyledi.

Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi ile birlikte organize edilen çalışmanın moderatörlüğünü Fakülte Dekanı Kemal Birdir yaptı. Mersin turizminin bir tıkanmışlık yaşadığını belirten Birdir, “Mersin turizmi ile ilgili enteresan bir tıkanmışlık yaşıyoruz. Bugün Mersin'i çevreleyen bütün hinterlantta inanılmaz bir turizm hareketliliği var. Batımızda Antalya, kuzeyimizde Konya ve Kapadokya, doğumuzda da Adana'dan başlayarak Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman'a kadar devam eden bütün bu eksende çok ciddi bir turizm hareketi varken, bu kadar zengin bir turizm şehrinin hem yurt içi hem yurt dışı turizm talebinden pay almaması gerçekten anlaşılır bir durum değil. Bu anlamda belki elimizdeki ürünleri yeniden tasarlayarak, belki gözümüzden kaçan yepyeni bir ürünle turizm piyasasına çıkarak yol alabiliriz umuduyla bu çalışmayı yaptık. Umarım burada üreteceğimiz fikirler, Mersin turizminde ileri doğru gidecek bir adım atmamıza fayda sağlar” dedi.

Konferansta katılımcılar, hem Türkiye hem de dünyadaki turizm trendlerini ve gelişmelerini göz önüne alarak, Mersin'e katkı sunacağını düşündükleri öneriler hakkında fikir alışverişinde bulundu. Mersin'deki turizm pastasının büyümemesi ile ilgili fikirlerini de tecrübe ve bilgi birikimine dayanarak ortaya koyan Mersin'in turizm aktörleri, bu çerçevede önerilerini dile getirdi.

Katılımcılar, ortaya konulan yeni öneriler arasında Mersin turizmine katkı sağlayabileceğini düşündüğü en beğenilen fikirleri, hem turizmin öncüleriyle hem de şehrin turizmine katkı sağlayan diğer organlarıyla düzenlenecek diğer çalışmalarda bir araya gelerek tartışmaya devam edecek.