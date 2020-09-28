Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversiteyi kazanan gençler için zeytin fidanı dikti

Mersin Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinden aldıkları eğitimle üniversiteyi kazanan bin 350 öğrenci adına 68'liler Barış Ormanına 14 zeytin fidanı dikildi. Zeytin fidanları, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in verdiği söz üzerine öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla toprakla buluşturuldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinden 2019-2020 eğitim-öğretim yılında eğitim alan 4 bin 334 öğrenciden bin 350'si üniversiteyi kazandı. Tıp, mühendislik, hukuk, eczacılık gibi bölümleri kazanarak önemli başarılara imza atan öğrencileri temsilen 14 öğrenci, geçtiğimiz günlerde Başkan Seçer'i ziyaret etmişti. Başkan Seçer, öğrencilere zeytin fidanı dikimiyle ilgili bir sertifika vererek, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Sen, Mersin'in eşsiz doğal güzellikleri içinde havasıyla, suyuyla, güneşiyle beslenip tomurcuklanmış çiçeğimizsin. Şimdi alacağın yüksek öğretim ile ülkemizin aydınlık geleceğine umut olmak için bir adım daha atıyorsun. Köklerinin daima Mersin'in bereketli topraklarında olduğunu unutmayacağını biliyorum. İşte bu gururun, umudun ve inancın bir karşılığı olarak senin adına barışın, bilgeliğin ve sağlığın sembolü olan bir zeytin fidanı dikmek istedik. Biz, daima senin yanında olmayı sürdüreceğiz. Bu topraklarda dikili bir ağacın bulunduğunu bil ve aklından çıkarma.”

“Öğrencilerimiz çok zorlu bir süreçten geçti”

Üniversiteyi kazanan öğrenciler adına 68'liler Barış Ormanına 14 zeytin fidanı dikildi. Fidan dikimine katılan öğretmenlerden Yahya Vurucu, kurs merkezlerinde eğitim görüp, kazanan tüm öğrenciler adına sembolik olarak zeytin fidanları diktiklerini söyledi. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığına destekleri için teşekkür eden Vurucu, “Özellikle bu süreçte hem öğrencilere hem de öğretmenlere büyük bir destek sağlayan Başkanımız Vahap Seçer'e teşekkür ediyoruz. Zeytin ağaçlarının yetişmesi uzun yıllar alıyor. Öğrencilerimiz de aslında çok zorlu bir süreçten geçti. Verdiğimiz eğitimin sonucunu aldık. Tıp, eczacılık, diş hekimliği, mühendislikler gibi birçok bölümü öğrencilerimiz kazandı” dedi.

“Biz büyüdükçe onlar da büyüyecek”

Öğrencilerden Hacer Baz da tüm öğrenciler adına zeytin fidanı diktiklerini belirterek, “Güzel bir aktiviteydi bizim için. Hem yeşil alanların devamlılığı için hem de öğrenciler adına bir faaliyet olduğu için mutlu olduk. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Çevremizin daha iyi olabilmesi, oksijen alanlarımızın artması için güzel bir çalışma oldu. Biz öğrenciler adına böyle fidanlar dikilmesi güzel. Biz büyüdükçe onlar da büyüyecek” diye konuştu.