Mersin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşa 50 ton daha patates ve soğan dağıtıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 20 Aralık 2021'de başladığı patates ve soğan dağıtımlarının ikinci etabına geçti. İlk etap dağıtımlarında 100 ton patates ve soğanı 13 ilçede vatandaşlara dağıtan Büyükşehir Belediyesi, ikinci etapta ise 5 kilo patates ve 5 kilo soğandan oluşan toplam 50 ton ürünü vatandaşlara ulaştırıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin dar gelirli vatandaşlara yönelik başlattığı patates ve soğan dağıtımları sürüyor. İlk etapta 5 kilogram patates ve 5 kilogram soğandan oluşan toplam 10 kilogramlık ürünleri 13 ilçede vatandaşlara ulaştıran ekipler, toplam 100 ton patates ve soğan dağıtımını tamamladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in “Bir anlamda halkın kendi parasını kendisine iade ediyoruz” sözleriyle ifade ettiği destekler sürerken, patates ve soğanın ikinci etap dağıtımları başladı.

İkinci etap dağıtımlar kapsamında toplam 50 ton patates ve soğan, Büyükşehir Belediyesinin Aşhane personeli tarafından 5'er kilogramlık poşetlere yerleştirildi. 13 ilçede gerçekleştirilen dağıtımlar için yola çıkan araçların bir adresi de merkez Akdeniz ilçesi 3 Ocak Mahallesi oldu.

“Dar gelirli vatandaşların olduğu mahallelerde bu dağıtımları gerçekleştiriyoruz”

Büyükşehir Belediyesi Aşhane Sorumlusu Ergün Horuz, sürdürülen çalışmayla ilgili olarak, “5 kilo soğan ve 5 kilo patates olmak üzere ilk etapta 100 ton dağıtım gerçekleştirdik. Şu anda da ikinci etabına geçmiş bulunuyoruz. Bu etapta da patates ve soğan dağıtımlarında 50 tona ulaşıyoruz. 5'er kilo soğan ve patatesle dar gelirli vatandaşın mutfağına destek olmaya devam ediyoruz. Bu dağıtımları Mersin'in 13 ilçesinde, daha çok dar gelirli vatandaşların olduğu mahallelerde gerçekleştiriyoruz” dedi.

Vatandaş memnun

Patates ve soğan dağıtımlarından faydalanan vatandaşlar yaşadıkları sıkıntıları dile getirdi. Bir evde 3 kişi yaşadıklarını belirten Bekir Kuzu, “Oğlan çalışıyor, ben emekliyim. Aldığımız maaş yetmiyor ki, pazar pazar dolaşıp nerede ucuzsa oradan alıyoruz. Bir domates 13 lira olmuş. Hepsinden yarımşar kilo aldık. Patates, soğan da 5-6 lira, alamıyoruz. Her şey pahalı. Bu desteklerden memnunuz” diye konuştu.

Destekten yararlanan Çiğdem Turgut ise bir evde 7 kişi yaşadıklarını ve 4 çocuğa baktıklarını söyledi. Çocukların patates kızartmasını sevdiğini vurgulayan Turgut, “Çok zor, alamıyoruz, zorlanıyoruz. Çocuklar da okuyor. Belediye Başkanımız patates ve soğan göndermişti, onları aldık. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Çocuklara patates kızartırız bol bol” diye konuştu.