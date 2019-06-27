Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Baro sokak hayvanları için bir araya geldi

Mersin Barosu Başkan Yardımcısı Fatma Demircioğlu, Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Ahmet Orçun Özekenci ve bazı yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret ederek, sokak hayvanlarına yasalar çerçevesinde daha iyi koşullarda yaşam hakkının sağlanması için fikir alışverişinde bulundu.

Mersin'deki hayvan severlerin sıkıntılarını dile getiren Mersin Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Ahmet Orçun Özekenci, “Geçici Bakim Evi ziyaretlerimizde önceliğimiz, dört ayaklı dostlarımızın sağlık ve iyiliğidir. Bunu sağlamak için emek veren herkese teşekkür ediyoruz. Gerek sokaklarda yaşayan, gerekse geçici bakım evinde misafir edilen dostlarımız için Mersin Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği yapmak, onlardan destek almak ve elimizden geldiğince destek vermekten onur duyacağız. Sokak hayvanlarının sağlıklı yaşam, barınma ve beslenme hakkına sahip çıkmak ortak sorumluluğumuzdur, uygar bir kent olmanın gerekliliğidir” dedi.

Başkan Seçer ise, sokak hayvanları ile ilgili hayata geçirecekleri projeleri hakkında bilgiler vererek, Mersin Barosu ile işbirliği yapmaktan mutluluk duyacaklarını söyledi.