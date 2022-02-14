Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ'ye alınan 90 yeni araç hizmete başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin farklı birimleri ve MESKİ bünyesinde hizmet vermek üzere alınan 90 yeni araç, Başkan Vahap Seçer'in de katıldığı programla hizmete başladı. Seçer, “Mersin Büyükşehir Belediyesinin ihtiyacı olan tüm araç ve gereçler bundan sonra artık belli bir disiplin içerisinde kentimize ve vatandaşımıza yakışır ölçüde yenileniyor ve yenilenmeye devam edecek” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi'nin farklı birimleri ve MESKİ bünyesinde hizmet vermek üzere alınan toplam 90 yeni aracı inceledi. Başkan Seçer'in incelemesinin ardından araçlar şehir turu yaptıktan sonra görev yerlerine gitti. Araçlar hakkında bilgi alan ve farklı birimlerde görev yapacak olan araçlarda deneme sürüşü de yapan Başkan Seçer, Merkez İtfaiyede görev yapacak aracın ilk plakasını alkışlarla taktı. Seçer, araçları incelemesinin ardından, fiziki koşulları iyileştirilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Bakanlığı Akdeniz Grup Amirliğini ziyaret ederek, personelle bir araya geldi.

“Ata İtfaiye Eğitim Merkezini bu yıl sonuna kadar hizmete alacağız”

Başkan Seçer; MESKİ, İtfaiye, Mezarlıklar, Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daireleri bünyesine katılan yeni araçların tanıtımında, araçların teknik bilgileri hakkında bilgi verdi. Özellikle son yıllarda yaşanan yangınların, itfaiyenin araç ve ekipmanlarının önemini ortaya koyduğunu söyleyen Seçer, “Mutlaka belediyemizde itfaiye teşkilatının hem insan kaynağı olarak hem araç-gereç olarak teknolojik olması, iyi yetişmiş elemanlardan oluşması gerektiğini biliyorduk ve göreve gelir gelmez de bu çalışmaları başlattık. Onun için Ata Eğitim Merkezini bu yıl sonuna kadar hizmete alacağız. Bu merkez, Türkiye'nin en modern, en teknik, donanımlı, iyi eğitim veren bir itfaiye eğitim merkezi olacak. İnşallah 2023 yılının başında orada arkadaşlarımız eğitimlere başlayacaklar. Gelecek süreçlerde çok daha dinamik bir itfaiye teşkilatıyla Mersin'i buluşturacağız” dedi.

“Bundan sonra itfaiye teşkilatımız daha güçlü hale gelmiş olacak”

İtfaiye Dairesine kazandırılan 20 aracın bir kısmının ilçelere, bir kısmının da merkeze hizmet vereceğini belirten Seçer, “Bu araçlar çok fonksiyonel, çok teknolojik. 3 aracın yaptığı işi tek başına yapabilen teknik donanımlı araçlar. Biliyorsunuz bizim bölgemiz çok geniş bir hinterlant. 16 bin kilometrekare alan ve Anamur'dan Tarsus-Adana sınırına kadar Toros Dağlarının eteklerinde yaylalık bölgelerin olduğu yerleşim yerlerimiz var. Oralarda özellikle dar sokaklarda, ilçelerimizde, merkezde eski mahallelerimizde yine dar sokaklarımızda bize muazzam fayda sağlayacak araçlar. Bundan sonra itfaiye teşkilatımız daha güçlü hale gelmiş olacak bu araç gereç takviyesiyle” diye konuştu.

“50 cenaze aracımızla bundan sonra Mersin halkına hizmet edeceğiz”

Mezarlık Dairesi bünyesine de 10 yeni cenaze nakil aracı kazandırdıklarını kaydeden Seçer, “Şu aşamada bizim 40 cenaze nakil aracımız var. Bunlar hem şehir içinde hem bazı durumlarda diğer şehirlere cenaze naklinde bizlere hizmet ediyordu. Şimdi 10 yeni son model araç kazandırdık. Bunlar daha çok şehir dışına cenaze nakillerinde bize hizmet edecek araçlarımız. Toplam 50 cenaze aracımızla bundan sonra Mersin halkına hizmet edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Bunlar hizmetlerimizin daha seri yapılmasını sağlayacak dokunuşlar”

Yeni araç alımlarında MESKİ bünyesine de 58 yeni araç kazandırıldı. Seçer, Mersin'de, hizmet alanı çok geniş olan MESKİ'nin daha donanımlı bir yapıda olması için çalışmaları sürdüreceklerini ifade ederek, şöyle devam etti: “MESKİ zaten çok geniş bir çalışma alanına sahip. 16 bin kilometrekarenin her noktasına, 13 ilçeye ulaşmak için de hem insan kaynağı açısından hem de araç gereç açısından donanımlı bir MESKİ yapısının olması lazım. Bugün burada toplamda 58 araç MESKİ bünyesine kazandırıldı. 50'si kamyonet değişik fonksiyonlarda, 8 de 4x4 arazi araçları, pikaplar. Bunlar tabii ki hizmetlerimizin daha seri, daha çabuk yapılmasını sağlayacak dokunuşlar ama bununla bitmiyor. Biz göreve geldiğimiz günden beri hem Büyükşehir'in hem de MESKİ'nin araç parkını teknolojik ve genç yapmak için alımlar yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. 20 önemli iş makinesi de mart ayında MESKİ'nin bünyesine katılmış olacak. Bu durmayacak devam edecek. Her zaman teknolojik araçlarla çalışmak zorundayız; hem daha seri hizmet yapmak hem daha ekonomik olması açısından.”

“Tüm araç ve gereçler kentimize yakışır ölçüde yenileniyor”

Başkan Seçer, alımını gerçekleştirdikleri 118 CNG'li otobüs sayesinde 2029 yılına kadar Büyükşehir Belediyesinin araç ihtiyacı kalmadığını hatırlatarak, “Demek ki Mersin Büyükşehir Belediyesinin bu iştirakidir ya da kendi bünyesinde ihtiyacı olan tüm araç ve gereçler, bundan sonra artık belli bir disiplin içerisinde kentimize ve vatandaşımıza yakışır ölçüde yenileniyor ve yenilenmeye devam edecek” dedi.

“Şu ana kadar hizmet eden ambulanslarımıza ilave 2 ambulansımız devreye alınacak”

Seçer, Engelliler ve Sağlık Hizmetleri bünyesine dahil edilen 2 yeni ambulansla da hasta nakli yapılacağını vurgulayarak, “Bünyemize kattığımız iki ambulansımız var. Şu ana kadar hizmet eden ambulanslarımıza ilave olarak yeni iki ambulansımız da devreye alınacak” diye konuştu.

Yeni alınan araçlar görev yerlerine ulaştı

Büyükşehir ve MESKİ'nin bünyesine alınan araçlar, tanıtımın ardından yeni görev yerlerine ulaştı. İtfaiye Dairesi Başkanlığının filosuna kazandırılan 20 yeni araç, dar alan aracı ve ilk müdahale aracı olarak, 3 aracın yaptığı müdahaleyi tek başına yapabilecek bir yapıya sahip. Bu araçlar ile trafik kazası, göçük ve su baskını gibi olaylara müdahale edilebilecek. Araçlar; Bozyazı, Tekeli, Aydıncık, Gülnar, Silifke (Narlıkuyu-Taşucu), Çamlıyayla, Yenice, Gülek, Bağlar, Erdemli, Mut, Yenişehir, Huzurkent, Gözne, Davultepe, MEŞOT, Akdeniz, Mezitli ve merkez itfaiye istasyonlarında hizmet verecek.

MESKİ Genel Müdürlüğünün bünyesine kazandırılan 58 yeni aracın 8'i 4x4 arazi, 40'ı kasalı transit, 8'i transit panelvan kamyonet ve 2'si de forklift araçlar. Bu sayede araçların yaş ortalaması 6'nın da altına indi. MESKİ ayrıca mart ayında 20 yeni iş makinesini de devreye alacak. Bu araçlar, kanal açma, iş makinesi nakil ve vidanjör hizmetleri verecek.

Mezarlıklar Dairesi Başkanlığının cenaze nakli için mevcuttaki 40 aracının 25'i merkezde ve 15'i de ilçelerde bulunuyordu. 10 yeni donanımlı cenaze nakil aracı, şehir dışı nakiller de dahil olmak üzere kullanılacak. Geçtiğimiz yıl 246 cenaze uçakla, 859 cenaze de karayolu ile nakledilmişti. Ayrıca 2 nakil ambulansının da hizmete alınması ile birlikte Büyükşehir'deki toplam ambulans sayısı 17'ye çıktı.