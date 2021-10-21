Mersin Büyükşehir Belediyesi Veteranlar Naftalin Ligi başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi'nin 'form geçici, klas kalıcı' sloganıyla düzenlediği 'Veteranlar Naftalin Ligi'nin ilk maçları oynandı. İlk günde gerçekleştirilen iki ayrı maçta, 45 yaş üstü sporcular eski günlere dönmenin heyecanını yaşadı. Final maçı, 3 Ocak Mersin'in Kurtuluş Günü'nde oynanacak.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel'in de izleyiciler arasında olduğu maçta, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Fuat Tuğluoğlu ile spor kariyeri yapmış birçok isim 'Veteranlar Ligi'nde top koşturan sporcular arasında yer aldı. Macit Özcan Spor Tesisleri'nde 30'ar dakikalık iki devre halinde oynanan maçta, Ömür Veteranlar-Paskolik Veteranlar ile Akdeniz Karacailyas-Mersin Master karşı karşıya geldi. Maçları Ömür Veteranlar 12-2, Akdeniz Karacailyas 3-1'lik skorla kazandı. Karşılaşmayı, Büyükşehrin Kır Çiçekleri projesinde eğitim alan kız öğrenciler de büyük bir heyecanla izledi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Tarakçı, eski dostlar ve eski sporcularla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Sizler bizim için çok değerlisiniz. O yüzden ligimizin ismini Naftalin koyduk. 16 takımla başlıyoruz. Tüm takımlara başarılar diliyorum, önceliğimiz sağlıkla herhangi bir sakatlık olmadan güzel müsabakalar olsun. Takımlardan önce isimlerinize yakışır mücadele edin. Keyifli müsabakalar izlettirin bize. Biz de keyif alalım” dedi.

Tarakçı, ilerleyen dönemlerde ayak tenisi turnuvasının da yapılacağını duyurarak, “Bu turnuvanın finalini 3 Ocak olarak planlıyoruz, Mersin'in Kurtuluş Günü'nde. Hemen akabinde önümüzdeki haftalarda duyacaksınız, ayak tenisi turnuvası yapacağız. Hepinizi o turnuvaya da bekliyorum. Hepinize başarılar diliyorum, sağlıklar diliyorum” diye konuştu.

“Spor gerçekten bir araya getirici”

Zabıta Dairesi Başkanı Fuat Tuğluoğlu ise eski günleri andıklarını ve sporun hayat boyu olması gerektiğini dile getirerek, “Spor yapmak önemli. Belli bir yaştan sonra insanların kasları eriyor ya da kilo alıyorsunuz, kendinizi daha ağır hissediyorsunuz. Bu bağlamda da Belediyemizin düzenlemiş olduğu bu turnuvada oynamaktan gurur duyuyoruz. Eskiden top oynadığımız arkadaşlarımız, büyüklerimiz, hocalarımız onlarla da beraber oynamak, kaynaşmak çok güzel oldu. Eski günlere geri gittik. Bu yüzden başta Sayın Vahap Başkanımız olmak üzere tertip eden herkese teşekkür ediyoruz. Bu sayede kaynaşıyoruz. Spor gerçekten bağlayıcı, bir araya getirici, bu gün de onu görüyoruz. Uzun süredir görmediğiniz arkadaşlarımızı gördük" şeklinde konuştu.

Mersin İdmanyurdu'nun ve İskenderun Spor'un eski oyuncusu Mehmet Levent Arıkdoğan da “15 sene Mersin İdmanyurdu takımında oynadım. 10 yıl da hocalığını yaptım. Çok keyif aldım. Bizim eski genç oyuncularımızın en büyükleriyim aşağı yukarı. Şu maçtan sanki lig maçlarındaki gibi bir keyif aldım. Böyle maçların yapılmasını, bir arada olmayı çok istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Paskolik Veteranlar oyuncusu Ali Şanlı, maçı kaybetseler de çok keyif aldıklarını belirterek, “Bu maçı küçük bir farkla kaybettik. Diğer maçta daha iyi olacağımıza inanıyorum. Ben kendimi bildim bileli spor yapıyorum. Bu tür fırsatları da değerlendirmeye çalışıyorum. Elimizden geldiği kadar bütün organizasyonlarda oynuyoruz” dedi.