Mersin Büyükşehir Belediyesi yağmura karşı teyakkuzda

Mersin'de meteoroloji tarafından yapılan metrekareye 51 ile 100 kilogram yağış düşeceğine yönelik açıklamanın ardından MESKİ Genel Müdürlüğü başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesi'nin tüm birimleri teyakkuza geçti.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, MESKİ Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, gece boyunca tıkanan atık su ve yağmur suyu drenaj hatlarını açarak, herhangi bir olumsuz durum yaşanmamasını sağlarken, Park ve Bahçeler, Yol Yapım Bakım ve Onarım, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri gece boyunca yaşanabilecek olumsuz bir duruma karşılık teyakkuz halinde bekledi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nda oluşturulan Kriz Masasında, Mersin Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi 444 2 153 ve MESKİ ihbar hattı 'Alo 185'e gelen ihbarları değerlendiren ekipler, gece boyunca yaşanabilecek olumsuz bir duruma karşılık, Mersin halkının mağdur olmaması için çalışmalarını sürdürdü.

Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz aylarda yaptığı çalışmalar ile yağış miktarının artması karşısında olumsuz bir durum yaşanmaması için önlemlerini almıştı. Olası bir afet durumunda acil afet planı hazırlayan Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ ekipleri, tüm donanım ve araçları ile sahada hazır bekledi.

Önümüzdeki günlerde de yaşanması muhtemel sel ve su baskınlarına karşılık tüm önlemleri aldıklarını ifade eden belediye yetkilileri, vatandaşlardan gelen tüm ihbarlara en hızlı şekilde müdahale edeceklerinin altını çizdi.