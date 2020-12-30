Mersin Büyükşehir Belediyesi, yeni yıl konserleriyle evlere konuk oluyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyada ve Türkiye'de etkilerini sürdüren korona virüs salgını sürecinde kent genelinde ihtiyaç sahibi yurttaşlara ve esnafa desteğini sürdürürken, en çok sağlık dileğinin tutulduğu yeni yıl için de bir konser programı hazırladı. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinesinde düzenlenen program belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın düzenleyeceği yeni yıl konseri programıyla sağlık, huzur ve mutluluk dileklerinin tutulduğu yeni yıl akşamında Mersinlilerin evleri ezgilerle dolacak. Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası sanatçıları, Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Topluluğu sanatçılarının birbirinden güzel eserleri seslendireceği online konseri yurttaşlar Büyükşehir Belediyesi'nin instagram, facebook, twitter ve youtube sayfalarında canlı olarak izleyebilecek. Yılbaşı konseri programında konuk sanatçılar da yerini alacak. Büyükşehir bünyesinde performansını sergileyen halk dansları ekibinin gösterisi ise göz dolduracak.

3 Ocak Mersin'in Kurtuluş Günü'ne yaraşır bir konser daha

Büyükşehir, Akdeniz'in incisi Mersin'in Düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü için de dopdolu bir konser programı hazırlıyor. 3 Ocak ruhuna yaraşacak konser için Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Topluluğu sanatçıları ile konuk sanatçılar yerini alacak ve değerli eserleri Mersinlilerle paylaşacak. Halk oyunları ekibi ile bando takımı da 3 Ocak'a özel hazırladıkları performansları sergileyecek. Yurttaşlar 3 Ocak günü canlı yayınlanacak olan programı Büyükşehirin sosyal medya hesaplarından takip edebilecek.