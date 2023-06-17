Mersin Büyükşehir Belediyesi YKS'ye giren öğrencileri yalnız bırakmadı

Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi ekipleri, 37 okulun önüne stant kurarak YKS'ye giren öğrencilere ve ailelerine su ikram etti.

Büyükşehir Belediyesi, Mersin'de toplam 37 okul önünde su dağıtımı yaptı. Ekipler, hem yaya hem de araçlarıyla gelen aileleri okul girişlerinde bekleyerek önce başarılar diledi, ardından su ikram etti. Yıl boyunca 10 ilçede 11 Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezinde 4 bin 837 öğrenciyi üniversiteye hazırlayan öğretmenler de stantlarda yer alarak yarışın son turundaki öğrencilerin yanında oldu. Ekipler, 18 Haziran Pazar günü de okul önlerinde su dağıtımı yapacak.

“Amacımız onların heyecanlarına ortak olmak ve yanlarında olduğumuzu göstermek”

Büyükşehir Belediyesi Eğitim Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri, Akdeniz Kurs Merkezi Sorumlusu Tuğçe Kesici, “Mersin Büyükşehir Belediyesi Eğitim Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri olarak 10 ilçede 11 kurs merkezimizde bu yıl 4 bin 837 öğrencimizi üniversite sınavına hazırladık. Bu sene öğrencilerimiz açıkçası çok yoğun ve zor bir yıl geçirdiler. Biz onları ders programları, yoğun etüt çalışmaları, her hafta tekrarladığımız deneme sınavlarıyla destekledik. Bunların yanı sıra seminerler, yarışmalar, motivasyon konserleriyle onların yanında olduk. Ama bu süreç bitmedi. Bugün onların en heyecanlı günleri. Biz Mersin'de üniversite sınavının gerçekleştiği 37 okulumuzda öğrencilerimizin bir yıldır gördükleri, tanıdıkları, sevdikleri öğretmenleriyle birlikte onlara su ikramında bulunduk. Aslında buradaki amacımız onların heyecanlarına ortak olmak ve onların yanında olduğumuzu göstermekti. Onlara başarılar diliyoruz ve onlardan güzel sonuçlar bekliyoruz” dedi.

Sınava ikinci kez girdiğini ve tıp fakültesi hedeflediğini söyleyen öğrenci Ceren Yalçın, “Ben belediyenin sınavlarına da giriyordum Erdemli Kurs Merkezinde. Dilek hocamızı çok seviyorum, bayağı yardımcı oldular sınav açısından ve kitap açısından” diye konuştu.