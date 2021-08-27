Mersin Büyükşehir Belediyesi, Zafer Bayramını konserlerle kutlayacak

28-30 Ağustos arası 12 farklı noktada ücretsiz düzenlenecek konserlerde Sertab Erener, Onur Akın, Kubat, Atiye, Can Bonomo, Simge Sağın, Erdal Güney ve Forantası, Zeynep Karababa, Ayşe Dinçer gibi birçok sanatçı, Mersinlilere zafer coşkusu yaşatacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında 1922'de Dumlupınar'da zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un 99. yıl dönümünü konserlerle kutlayacak. Salgın tedbirlerine uygun bir şekilde düzenlenecek olan ve 28 Ağustos'ta başlatılacak konserlerle vatandaşlar 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu 3 gün 3 gece yaşayacak. Konserlerde ünlü sanatçıların yanı sıra yerel sanatçılar da sahne alacak. Erdemli, Çamlıyayla, Silifke, Tarsus, Toroslar, Yenişehir, Mezitli, Mut ve Anamur'da düzenlenecek olan konserlerde 15 isim ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu Mersinlilerle buluşacak.

Konserler Erdemli, Çamlıyayla ve Silifke'den başlayacak

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunun tüm kente yayılması için 28-30 Ağustos arası bir dizi konser planladı. 9 ilçede kurulacak sahnelerde Mersinlilere Zafer Bayramı coşkusu müzikle yaşatılacak. 28 Ağustos'ta başlayacak konser programının ilk gününde Erdemli, Çamlıyayla ve Silifke'de sahne kurulacak. 28 Ağustos'ta Erdemli Arpaçbahşiş Şık Sitesi önünde başlayacak konserlerde ilk olarak saat 19.30'da Batuhan Şaraplı sahne alacak. Saat 21.30'da ise popüler müziğin sevilen isimlerinden Simge Sağın, Erdemli'deki müzikseverlerle buluşacak.

Onur Akın ve Zeynep Karababa ile zafer coşkusu yaylalara taşınacak

Özgün müziğin önemli isimlerinden Onur Akın da 28 Ağustos Cumartesi günü Çamlıyayla'da Çarşı Meydanında saat 21.00'de sahne alarak, Zafer Bayramı coşkusunu Çamlıyayla'ya taşıyacak. Silifke ilçesi Gökbelen Yaylasının meydanına kurulacak sahnede ise saat 21.00'de yine özgün müziğin sevilen isimlerinden Zeynep Karababa sahne alacak.

29 Ağustos'taki konserlerin adresi Toroslar ve Silifke

29 Ağustos Pazar günü Toroslar 3 Ocak Stadında kurulacak sahnede ilk olarak saat 19.30'da Hasan Yeşilgöz konser verecek. Saat 21.30'da ise Kubat, sevilen şarkılarını ve türküleri 30 Ağustos Zafer Bayramı için seslendirecek. Toroslar Gözne Çarşı Meydanında kurulacak sahnede ise saat 21.00'de Onur Akın şarkılarını Toroslar halkı için seslendirecek. Silifke'nin Mara Yaylası çarşı meydanında da saat 21.00'de Silifkeli müzikseverler Ali Altay ile keyifli dakikalar yaşayacak.

30 Ağustos'ta 6 sahneden müzik sesleri yükselecek

30 Ağustos'ta Silifke, Yenişehir, Tarsus, Mezitli, Mut ve Anamur'daki konserlerle kentin dört bir yanında şarkılar Zafer Bayramı için seslendirilecek. Silifke'nin Susanoğlu sahilinde yapılacak konserde ilk olarak saat 19.30'da Ertan Rüstem ve Yazı Tura Band, 21.30'da ise sevilen şarkıları ile Can Bonomo sahne alacak.

Sertab Erener, Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda sahne alacak

Güçlü sesi ve şarkıları ile pop müziğin sevilen isimlerinden Sertab Erener, 30 Ağustos Pazartesi günü saat 21.30'da Yenişehir Özgecan Aslan Barış Meydanında müzikseverlerle buluşacak. Sertab Erener konseri öncesi 19.30'da AG Band aynı sahnede şarkılarını seslendirecek.

Tarsus Cumhuriyet Meydanında Atiye konseri

Zafer Bayramı coşkusu Tarsus'ta 30 Ağustos Pazartesi günü saat 18.00'de Tren Garından Cumhuriyet Alanına yapılacak olan 30 Ağustos Zafer yürüyüşü ile başlayacak. Cumhuriyet Meydanında 18.30'da Turhan Alıcı'nın Türkü ve Slaytlarla Kuvayi Milliye Destanı konserinin ardından saat 19.30'da Grup Cosmos sahne alacak. Saat 21.30'da ise Atiye, hareketli şarkıları ve dansları ile Tarsuslulara unutulmaz bir akşam yaşatacak.

Erdal Güney ve Forantası Anamur'da sahne alacak

Konser coşkusunu Anamurlu vatandaşlar da 30 Ağustos Pazartesi günü yaşayacak. Anamur Dragon Parkta saat 21.00'de düzenlenecek konserde, Anamur'a ve Akdeniz'e dair şarkılarıyla sevilen sanatçı Erdal Güney ve Forantası sahne alacak. Mezitli'de Fındıkpınarı Futbol Sahasında ise Ayşe Dinçer, saat 21.00'de hareketli parçalarını Mezitli sakinleri için seslendirecek. Mut'ta Kozlar yaylasında ise saat 20.30'da Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu Zafer Bayramı için oluşturdukları repertuvar ile şarkılarını Mutlu müzikseverler için seslendirecek.