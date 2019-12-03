Mersin Büyükşehir Belediyesinden 3 Aralık Engelliler Günü etkinliği

“3 Aralık Farkındalık Yürüyüşü” ile başlayan etkinlikte, engelliler müzikli gösteriler ve danslarla engelleri ortadan kaldırdılar.

Büyükşehir Belediyesinin Engelliler Günü etkinliği, Taş Binadan Kongre ve Sergi Sarayına kadar yapılan “Farkındalık Yürüyüşü” ile başladı. Yürüyüşe, engelli dernekleri ve spor kulüpleri üyeleri ile lise öğrencileri katıldı.

Kongre ve Sergi Sarayı'nda devam eden etkinliğe ise Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülcan Kış, Genel Sekreter Ahmet Müfit Bayram, Mersin Kent Konseyi Başkanı Faik Burakgazi, daire başkanları, engelli bireyler, aileleri ve öğrenciler katıldı.

“Engelliler tüm haklardan eşit biçimde faydalanmalı”

İbni Sina Özel Eğitim Meslek Lisesi öğrencilerinin İstiklal Marşını işaret diliyle okuduğu etkinlikte bir konuşma yapan Başkanvekili Kış, yurt dışı programı nedeniyle etkinliğe katılamayan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in selamlarını iletti. Engelli bireylerin yaşadıkları sorun ve sıkıntıları hatırlamanın, başarılarının farkına varmanın sadece bir güne sığdırılamayacak kadar önemli olduğunu belirten Kış, “Ülkemizde ve kentimizde 3 Aralık dolayısıyla düzenlenen tüm etkinliklerin, oluşan bu hassasiyetin engelli vatandaşlarımızın hayatlarını daha da kolaylaştıracak adımların atılması için bir adım olmasını yürekten diliyorum” dedi.

Türkiye'de 8,5 milyon, Mersin'de ise belediyenin veri tabanına kayıtlı 18 bin 952 engelli olduğunu kaydeden Kış, “Bizler, kentimizde yaşayan engelli vatandaşlarımızın eğitim, sağlık, istihdam başta olmak üzere tüm haklarından eşit bir biçimde yararlanmaları gerektiğini açık yüreklilikle savunuyoruz. Ancak bu yeterli değildir. Engelli vatandaşlarımız için pozitif ayırımcılık şarttır. Bunun için de sadece kanun maddeleri yeterli değildir. Bizler uyguladığımız tüm proje ve hedeflerimizde bu gerçeğin ışığında hareket ediyoruz, etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“Mersin'de belediyenin veri tabanına kayıtlı 18 bin 952 engelli var”

Engellilere pozitif ayrımcılık yapıldığında, fırsat verildiğinde neler başarabildiklerinin herkesçe bilindiğini vurgulayan Kış, Büyükşehir Belediyesince engelli vatandaşlar için yapılan proje ve çalışmaları da anlattı. Kış, “Belediyemizin imkanları dahilinde, sosyal yardım kriterleri de esas alınarak Mersin'de ikamet eden ihtiyaç sahibi engelli bireylerimize medikal malzeme desteği veriyoruz. Bu kapsamda bu yıl 140 engelli vatandaşımıza belediyemiz bütçesinden ve 30 vatandaşımıza bağış kapsamında olmak üzere toplam 170 medikal malzeme desteği sağladık. Toplu taşıma araçlarını kullanamayan vatandaşlarımıza ücretsiz ulaşım hizmeti veriyoruz. Bu yıl içinde merkez ve ilçelerimizde toplam 3 bin 236 engelli vatandaşımız transfer hizmetimizden yararlandı. Yine işitme engelli vatandaşlarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarında iş ve işlemlerini takip ederken kendilerini ifade etmekte zorlandıkları noktada birebir işaret dili tercümanlığı hizmeti sunuyoruz. Bu alanda belediye personelimize de ciddi anlamda eğitimler aldırıyoruz. Empati ve farkındalık çalışmaları yapıyor, engelli kardeşlerimiz ve aileleriyle birlikte doğa yürüyüşü, köpekle terapi, atla terapi ve gezi programları düzenliyoruz” ifadelerini kullandı.

Zihinsel engelli bireylerin ailelerine merkez müjdesi

Kış, Toroslar ilçesindeki Engelsiz Mesleki Eğitim Merkezinin bugüne kadar atıl durumda olduğunu, Başkan Seçer'in girişimiyle merkezi yeni bir kimliğe büründüreceklerini de söyledi. Kış, “Merkezimizde kuracağımız Mola Evi ile Mersin merkez ilçelerindeki 5-23 yaş ve yüzde 40-80 engel oranı aralığında olan ve öz bakım ihtiyacını yerine getirebilen zihinsel engelli bireylerimizi, aileleri artık kısmi zamanlı olarak merkezimizdeki güvenli ellere bırakabilecek. Böylece hem engelli kardeşlerimiz merkezde aktif zaman geçirebilecek hem de engelli aileleri daha çok sosyal ve kültürel hayata dahil olabilecekler, verimli zaman geçirebilecekler. Yine aynı merkezimizdeki çok amaçlı salonumuzda görevli fizyoterapistler tarafından zihinsel engelli çocuklarımıza duyu bütünleme terapisi ve dikkat odaklanma çalışmaları içeren bedensel egzersiz çalışmaları vermeyi sürdürüyoruz” dedi..

“Yaşam koşullarını iyileştirmek için çalışıyoruz”

Fiziki engelin değil, gönüllerdeki, bireyin ruhundaki engelin asıl sorun olduğunu vurgulayan Kış, “Mersin'deki tek bir engelli vatandaşımız ya da ailesi kendisini dışlanmış veya çaresiz hissederse bunun vebali aslında hepimizin üzerindedir. Bu konuda herkes sorumluluk sahibidir. Gerçek bir engel varsa o da kalplerdeki engeldir, vicdanlardaki kara bir lekedir. Engelli vatandaşlarımızın kendi kendilerine yetebilen, kimseye muhtaç olmayan, nezih koşullar içerisinde sağlıklı, mutlu ve başarılı bir hayat sürmeleri hepimizin en büyük amacı olmalıdır. Büyükşehir Belediyesi olarak, sizlerin yaşamlarını kolaylaştıracak koşulları sağlamak, daha iyi koşullara kavuşturmak için var gücümüzle yüreğimizi ortaya koyarak çalıştığımızı ve çalışacağımızı bilmenizi isterim” diye konuştu.

“Kaldırımlar işgal altında”

Mersin Kent Konseyi Engelliler Meclis Başkanı Dursun Arslan da Büyükşehir Belediyesinin engelsiz bir Mersin için mücadele ettiğini söyledi. Engelli bireylerin birçok sorunla mücadele ettiğini, bunların başında erişebilirlik sorununun geldiğini ifade eden Arslan, “Bu şehri birlikte engelsiz hale getirebiliriz. Nasıl ki, sizler evden çıkınca işinize rahatça gidiyorsanız engellinin de evden çıktığında asansörün, kaldırımın, otobüsün, işyerinin asansörünün uygun olması lazım. Bununla ilgili adımlar atıldı. Kaldırımlar, otobüsler düzeltildi ama binalarda durum aynı. Kaldırımlara rampa yapılıyor, hissedilebilir yüzey yapılıyor ama kaldırımlar işgal altında. Lokantalar, sürücüler o rampaları işgal ettiğinde engellinin hayatı orada bitiyor” şeklinde konuştu.

Fırsat verildiğinde engellilerin her şeyi başarabileceğine işaret eden Arslan, engelli bireylere seslenerek, “Bizler fiziksel engelli olabiliriz ama kalbimizde engel yoksa her şeyi başarabiliriz. Evde oturmayacağız. Sokaklara çıkacağız. Çalışacağız. Kendimizi geliştireceğiz. Engelli dernekleri olarak üretime yönelik projeler yapmalıyız. Bekleyen değil, üreten engelli olmalıyız” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte daha sonra engelli bireyler sanat alanındaki yeteneklerini sergileme olanağı buldu. Nihat Sözmen Özel Eğitim Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri Anadolu Ateşi dans gösterisini sahnelerken, Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Tiyatro Topluluğu müzikli gösteri sundu. Etkinlik, Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Koro ve Orkestrasının müzik dinletisi ile sona erdi.