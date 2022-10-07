Mersin Büyükşehir Belediyesinden amatör spora destek

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, spora ve sporcuya olan katkılarının artarak devam edeceğini belirterek, "2021'de 1 milyon 444 bin lira, bu yıl ise 219 kulübümüze toplamda 4 milyon 66 bin lira katkı yapıyoruz. Yani geçen yıla göre yüzde 181'lik bir artış" dedi.

Seçer, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde, 2021-2022 sezonunda faal olan spor kulüplerine ‘Amatör spora desteksin Mersin' mottosuyla düzenlenen, Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Katkı Törenine katıldı. Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda genç sporcuların alkışlarla karşıladığı Seçer, spora ve sporcuya her daim destek verdiklerini belirterek, bu desteklerin süreceğini söyledi.

“Yıllardır Mersin üzerinde çok kirli oyunlar oynanıyor”

Salondaki sporcuları ve kulüp temsilcilerini selamlayarak konuşmasına başlayan Başkan Seçer, Tece Polisevine yapılan terör saldırısını değerlendirerek, “Geçtiğimiz hafta Mersin bir terör saldırısıyla karşı karşıya kaldı. Şehidimize Allah'tan rahmet, yaralı polisimize ve yurttaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Mersin'in üzerinde oynanan oyunlar sonucu, sanki terörle iç içe olan ve hep çatışma yaşanan bir kent imajından kurtulmak için uzun yıllar mücadele ettik. Bir siyasetçi olarak bugün de Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, Mersin'in üzerindeki bu yanlış anlamayı ortadan kaldıralım diye çok emek sarf ettim. Mersin, oynanan oyunlar, kurulan tezgahlar, provokasyonlar, ülkemiz üzerinde, hatta kent özelinde kurgu yapan bazı güç odaklarının, maalesef geçtiğimiz hafta hedefiydi. Fakat, Mersin emin ellerde. Çünkü, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Mersinliler Mersin'e sahip çıkın' veciz sözünde olduğu gibi, Mersin'e hepimizin sahip çıkacağından ismim kadar eminim ve bunu hep beraber başaracağız” ifadelerini kullandı.

“Spor, toplumda kardeşlik, birlik ve huzuru bir arada tutan en önemli unsurdur”

Spora ve sporcuya çok önem verdiklerini sık sık dile getirdiğini söyleyen Seçer, “Spor, beraberinde kardeşlik ve toplumlar arasında huzuru, barışı, kültür transferini getiriyor. Bu nedenle Mersin bir spor kenti olsun dedik. Küçük Türkiye diye tabir ettiğimiz Mersin'de bu mozaiği bir arada tutmak için en önemli yapıştırıcı unsur spor, kültür ve sanat. Spor önemli, ama spor yapmak için de imkanlarınızın, altyapınızın olması lazım. Özellikle amatör spor kulüplerimizin katkıya, desteğe ihtiyacı var. Devlet, spora ve sporcuya katkı yapmak zorunda. Çünkü bu çocuklarımız, bizim yaptığımız bu katkılar sayesinde, Mersin'i ve Türkiye'yi dünyaya tanıtacak” diye konuştu.

“Spora ve sporcuya olan katkılarımız artarak devam edecek”

Göreve geldikleri günden bu yana spora ve sporcuya sundukları katkıları anlatan Başkan Seçer, Homurlu, Dikilitaş, Bekirde, Fındıkpınarı futbol sahalarını yenilediklerini söyledi. Macit Özcan Spor Kompleksinde bulunan sahanın tadilatını başlattıklarını da duyuran Başkan Seçer, “Orada futbol sahasını şu an amatör spor kulüpleri kullanamıyor. Orayı daha kullanışlı hale, tribünlerini daha kapasiteli hale getireceğiz ve amatör spor kulüplerinin, hatta profesyonel maçların yapılacağı bir saha haline kavuşturacağız. Yenişehir Spor Salonu'nu yenilemiştik ve orada hentbol müsabakalarını yapmıştık" şeklinde konuştu.

Amatör spor kulüplerine ve başarılı sporculara 2020'de 570 bin, 2021'de 419 bin, bu yıl içerisinde de 1 milyon 148 bin lira ödül dağıttıklarını ifade eden Başkan Seçer, bugün düzenlenen törenin amacının ise amatör spor kulüplerine katkı olduğunu hatırlattı. Başkan Seçer, “Buradaki amacımız sizlere katkı yapmak. 2020 yılında 875 bin lira bir katkımız olmuş kulüplerimize. 2021'de 1 milyon 444 bin lira, bu yıl ise 219 kulübümüze toplamda 4 milyon 66 bin lira katkı yapıyoruz. Yani geçen yıla göre yüzde 181'lik bir artış. Başarınız için sizlere katkı sunacağına inanıyorum” dedi.

“13 ilçede spor anlamında dezavantajlı yerleri avantajlı duruma getireceğiz”

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile geliştirilen bir projeye de değinen Başkan Seçer, şöyle devam etti; "Dezavantajlı bölgelerde, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün göstereceği yerde, geniş bahçesi olan okulları seçerek spor salonları yapacağız. Şu anda Tarsus'ta başlıyoruz. Her geçen yıl çok daha fazla sayıda spor salonu yapacağız ve 13 ilçemizde, spor anlamında dezavantajlı yerleri avantajlı duruma getireceğiz. Bu arada spor kurslarımız devam ediyor. Bu yıl 13 branşta 5 bin 331 kursiyer, bu kurslardan ücretsiz olarak faydalandı. Diğer taraftan, kırsal mahallelerden kız çocuklarımızı aldığımız, hem eğitimini-öğretimini üstlendiğimiz, hem de barınma imkanı sağladığımız, kursunu sağladığımız, yurdunu sağladığımız, yemesini, içmesini, yatmasını sağladığımız Kır Çiçekleri projemiz 50 öğrenci ile devam ediyor.”

Yakın zamanda Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek etkinliklerin de bilgisini paylaşan Seçer, “Bu ay içerisinde, 21-22 Ekim'de Özgecan Aslan Meydanı'nda GençFest gençlik festivali var. Yine 23 Ekim'de Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu var. Yine Tarsus'ta 4-5-6 Kasım tarihlerinde Uluslararası Tarsus Festivali yapılacak. Birçok ülkeden folklor ekipleri, sanatçılar, sporcular, yazarlar, çizerler, şairler herkes orada olacak. 6'ncısı yapılacak olan Tour Of Mersin Bisiklet Turu gelecek yıl nisan ayında, Tarsus Kleopatra Bisiklet Festivali gelecek yıl mayıs ayında ve 5'inci Uluslararası Mersin Maratonu ise gelecek yıl Aralık ayında yapılacak” ifadelerini kullandı.