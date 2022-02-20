Mersin Büyükşehir Belediyesinden 'ambulans' hizmeti

Mersin Büyükşehir Belediyesince, merkez ve kırsalda toplam 16 ‘hasta nakil ambulansı' ile vatandaşlara sağlık hizmeti verildiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yılda ortalama 10 bin hasta taşıyan hasta nakil ambulansları ile vatandaşlara sağlık hizmeti sunuluyor. Büyükşehir Belediyesi Kalite Yönetimi ve Kent Araştırmaları Şube Müdürlüğü tarafından yapılan son ankette, 'hasta nakil ambulansı' hizmetinden faydalanan vatandaşların memnuniyet oranı yüzde 96 olarak ölçüldü. Sağlık Bakanlığının Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğine uygun olarak gerçekleştirilen hizmet, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da gerekli denetimlere tabi tutuluyor.

Bakanlığın 112 ambulans hizmetlerine destek sağlanıyor

Ambulans hizmetinden, hastaneye normal bir araçla gidemeyecek durumda olan veya sedye ile hastaneye gitmesi gereken hastalar faydalanabiliyor. Büyükşehir Belediyesi, bu hizmet ile hastaları evlerinden hastaneye, hastaneden de evlerine ulaştırıyor. Böylelikle, Sağlık Bakanlığının acil hastalara yönelik 112 ambulans hizmetlerine de destek sağlanıyor.

Şehir içi ve 200 kilometreye kadarki mesafeler ücretsiz

Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergileyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, bu hizmeti ile Türkiye'nin her yerine hasta taşıyor. Şehir içerisinde ve 200 kilometreye kadar olan yerlerde bu hizmet tamamen ücretsiz olarak verilirken, şehir dışında ise 200 kilometreyi geçen yollarda kilometre başına 1 lira gibi cüzi bir rakam alınarak hastalar taşınıyor. İki yıldır herhangi bir artış yapılmayan ücret tarifesinden şehit ve gazi yakınları ile engelli raporu olanlar yüzde 50 indirimle yararlanabiliyor.

Bu hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşlar 'Alo 185'i arayarak 'TEKSİN' Mersin İletişim Koordinasyon ve Analiz Merkezi üzerinden veya Ambulans Hizmetleri Çağrı Merkezi'nin numarası olan '0 (324) 234 84 00' üzerinden ulaşıp hizmet hakkında detaylı bilgi alarak, kayıt oluşturabiliyor.

“Bu sene filomuza 2 ambulans daha dahil ettik”

Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Halk Sağlığı ve Denetim Şube Müdürlüğü Ambulans Hizmetleri Birimi Sorumlusu İsmail Kürşat Gökteke, hizmet hakkında bilgi verirken, şunları söyledi: "Bizim normalde 8 adet merkezde, 6 adet ilçede olmak üzere toplamda 14 adet ambulansımız var. Bu sene filomuza 2 ambulans daha dahil ettik. Bununla birlikte toplamda 16 adet ambulansımız oldu. Pandemi sürecinde, 2021 yılı içerisinde 8 bin 690 il içi, 376 il dışı olmak üzere toplamda 9 bin 66 hasta nakil işlemi gerçekleştirdik. Normal şartlarda ortalama hasta sayımımız 10 binin üzerinde kalıyor. Hastalarımızın ikametlerinden sağlık kurumlarına ve sağlık kurumlarından yine ikametlerine nakil işlemlerini ambulanslarımızla gerçekleştiriyoruz. Adres değişikliği durumlarında da evden eve nakil işlemlerini yine hasta nakil ambulanslarımızla yapıyoruz. Yürüyemeyen, yatağa bağımlı, bakıma muhtaç hastalarımızın nakil işlemlerini gerçekleştiriyoruz.”