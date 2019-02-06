Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden çevreci belediyecilik örneği

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, etkin ve verimli bir şekilde çalışmalar yürüten Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın projeleri, çevreyi hem koruyor hem de ekonomiye katkı sağlıyor. Katı Atık Depolama ve Bertaraf Tesisleri, deniz kirliliğini önleyen projeleri, denetimler, çöpleri enerjiye çeviren tesisleri, elektrik ve elektronik atıkların dönüştürülmesi projeleri ile hem çevreyi koruyor hem de çevrenin korunması ve kirliliğinin önlenmesi konusunda 7'den 70'e her kesime verdiği eğitimler ile sürdürülebilir bir çevre koruma bilinci aşılıyor.

Mersin'in çöpü bile değerli

Hizmete girdikleri andan itibaren Mersin Biyokütle Elektrik Santralinde, toplam 111 bin 467 MW, Tarsus Gürlü Katı Atık Depolama ve Bertaraf Tesisinde 15 bin 423 MW, Silifke Göksu Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisinde ise 5 bin 564 MW enerji üretimi gerçekleştirildi. Mersin'de 3 düzenli depolama alanında kuruldukları günden beri toplam 132 bin 455 MW enerji üretimi gerçekleştirilirken, kapasite artışlarıyla birlikte enerji üretimi de devam ediyor. Üretilen bu enerji 78 bin hanenin evini aydınlatacak kadar elektriği ortaya çıkarıyor.

Deniz araçlarının Akdeniz'i kirletmesi önleniyor

Akdeniz'in incisi Mersin'in sahip olduğu denizi, alınan deniz denetim botu, katı atıkların deniz yüzeyinden temizlenmesi için alınan fiber tekne ve deniz süpürgesi gibi araçlarla hem denetleniyor hem temizleniyor hem de korunuyor. Ayrıca limanı ile pek çok yük gemisinin geçiş noktası olan Akdeniz'de olası petrol/yağ dökülmesi, sızıntılarının önüne geçilmesi amacıyla Çamlıbel Balıkçı Barınağı tesisinde yer alan acil müdahale ekipmanları ile tam donanımlı bir koruma sağlanıyor.

Elektrikli ve elektronik atık toplama kutusu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, atık maddelerin içerisinde yüzde 70'e yakınını kapsayan ve bünyesinde birçok zararlı maddeyi içeren e- atıkların çevreye zarar vermesini önlemek için yeni bir proje başlattı. Büyükşehir, Mersin genelinde belirli noktalara yerleştirdiği toplama kutuları ile e-atıkları toplayarak geri dönüşmesini sağlıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından yürütülen uygulamayla, kullanım ömrünü tamamlamış olan elektrikli ve elektronik atıkların çevreye zararlarının ortadan kaldırılması, ayrıştırılarak, yeniden ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor.

"Rekorlar kitabına adımızı yazdırdık"

Bu alanda yapılan çalışmaların birçok ödüle layık görüldüğünü söyleyen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, “İnsanlar doğruluğuna inandıkları şeyleri yaparlar. Bu nedenle halkımızda çevre bilinci oluşturmak amacıyla pek çok projeyi hayata geçiriyoruz. İlimizin çevre sorunlarını bilimsel yöntemlerle belirledik. Hizmetlerimizde bu verileri kullanmaya başladık. ‘Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisimiz' ile 2015 yılında ‘En Çevreci Tesis' ödülünü kazandık. ‘Evsel Atıklardan Elektrik Enerjisi Üretilmesi' projemiz ile 2016 Sağlıklı Kentler Birliği Jüri Özel ödülüne layık görüldük. 2017 yılında 'En çok kişiyle dünyanın en büyük geri dönüşüm sembolü'nü oluşturarak Guinness Rekorlar Kitabına adımızı yazdırdık. 751 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz rekor ile geri dönüşümün önemine küresel ölçekte dikkat çektik” dedi.