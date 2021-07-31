Mersin Büyükşehir Belediyesinden eğitim desteği alan 125 öğrenci, ilk 50 bine girdi

Açıklanan sonuçlara göre, Büyükşehir Belediyesinin 9 ilçede öğrenim desteği sağladığı 4 bin 13 öğrencinin 125'i Türkiye'de ilk 50 binlik sıralamada yer aldı. 12 öğrenci ise ilk 5 binlik sıralamaya girmeyi başardı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in ‘eğitimde fırsat eşitliği' ilkesi doğrultusunda büyük önem verdiği Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinden 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında 4 bin 13 öğrenci yararlandı. 26-27 Haziran'da üç oturum halinde gerçekleşen YKS'nin sonuçları 28 Temmuz'da açıklandı. Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı eğitim imkanıyla kurs merkezlerinde sınavlara hazırlanan öğrenciler, pandemi sürecinde hem online hem de yüz yüze eğitim gördü.

“Bu sene de iyi sonuçlar elde ettiğimizi düşünüyoruz”

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdal Gökayaz, Büyükşehir'den eğitim desteği alan öğrencilerin ilk 50 binlik sıralamada iyi sonuçlar elde ettiğini ifade ederek, “9 kurs merkezimizde bu sene 4 bin 13 öğrencimiz eğitim gördü. Aldıkları sonuçlara baktığımızda ilk 5 bin sıralamada 12 öğrencimiz olduğunu görüyoruz. İlk 10 bin sıralamada ise 29 öğrencimiz, ilk 20 bin sıralamada 51 öğrencimiz ve ilk 50 bin sıralamada ise 125 öğrencimiz olduğunu görüyoruz. Bu bahsettiğim sonuçlar tüm puan türlerine göre. Bu sene de iyi sonuçlar elde ettiğimizi düşünüyoruz” dedi.

Pandemiden dolayı öğrencilerin zorlu bir hazırlık dönemi geçirdiğini belirten Gökayaz, “Zaman zaman yüz yüze eğitimlerin de yapılamadığı dönemler oldu, hatta eğitim-öğretim döneminin büyük çoğunluğu online eğitimle geçti. Fakat buna rağmen öğretmen arkadaşlarımızın da özverisi ile büyük ölçüde online çalışmaları yoğun bir şekilde sağladık” diye konuştu.

“Tercih dönemini çok önemsiyoruz”

13 Ağustos'a kadar öğrencileri Kongre Merkezine tercih dönemi için davet eden Gökayaz, “2-13 Ağustos tarihleri arasında Kongre Merkezimizde sadece kendi öğrencilerimize değil, Mersin'de bulunan tüm öğrencilerimize bu hizmeti sunmak istiyoruz. Öğrencilerimiz, bu tarihler arasında Kongre Merkezimize geldiklerinde uzmanlarımızdan tercihleri ile ilgili, seçmek istedikleri alanlarla ilgili ve mesleklerle ilgili bilgi alabilecekler. Tercih dönemini çok önemsiyoruz, çünkü aslında bir sınav sonucu kadar yapılan tercihler de öğrencinin hayatını çok önemli bir şekilde etkileyebiliyor. Yapılan yanlış tercihler öğrenciyi çok farklı bir kulvara sürükleyebiliyor. Yapılan doğru tercih ise öğrencilerimizi çok avantajlı durumlara getirebiliyor. O yüzden bunların bir profesyonel hizmet şeklinde ortaya konması gerekiyor. Bu anlamda da uzmanlarımız gerekli desteği öğrencilerimize ve ailelerine sağlayarak, öğrencilerin tercih sıralamalarının en sağlıklı şekilde yapılması konusunda gayret gösterecekler” ifadelerini kullandı.

“Kayıtlarımız devam ediyor”

Yeni eğitim öğretim dönemine alanında uzman öğretmenlerin oluşturduğu kadrolarla hazırlandıklarını ve yeni dönem kayıtlarının devam ettiğini belirten Gökayaz, “Gelecek sene eğitim-öğretim dönemi ile ilgili kayıtlarımız da şu anda halihazırda devam ediyor. mersin.bel.tr üzerinden öğrencilerimiz başvurularını yapabilirler. Buna bağlı olarak gelecek sene de yine 4 bin civarında öğrencimizle üniversite hazırlık kurslarına devam edeceğiz” dedi.