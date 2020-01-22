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Mersin Büyükşehir Belediyesinden Halk Kart sahiplerine ve öğrencilere müjde

Mersin Büyükşehir Belediyesinden öğrencilere ve Halk Kart sahiplerine çifte müjde geldi.

Bin TL'den bin 250 TL'ye çıkarılan ve 7 bin 200 öğrencinin faydalandığı öğrenim yardımının 200 TL'lik üçüncü taksiti öğrencilerin hesaplarına yatırıldı. İhtiyaç sahibi 6 bin 800 vatandaşın faydalandığı Halk Kartlara da ocak ayı tutarları yüklendi.


Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, öğrenim yardımının 200 TL'lik üçüncü taksiti üniversite öğrencilerinin hesabına yatırıldı. Tasarruf tedbirlerinin dışında tutulan öğrenciler için toplamda bin 250 TL'lik öğrenim yardımının ilk taksiti kasım ayında, ikinci taksiti ise yeni yıla girmeden hemen önce hesaplara yatırılmıştı. Ocak ayı taksiti olan 200 TL'lik üçüncü taksitle öğrenciler ihtiyaçlarını karşılayabilecek.



Halk Kartlara da paralar yüklendi


Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Kart projesinin ocak ayı tutarı da hesaplara yatırıldı. Yaklaşık 6 bin 800 ihtiyaç sahibinin yararlandığı Halk Kartlara ocak ayı için yaklaşık 800 bin TL yüklendi. İhtiyaç sahibi vatandaşlar, hesaplarına yatırılan parayla belirlenen marketlerden alışveriş yaparak hem ihtiyaçlarını karşılayacak hem de esnafa nefes aldıracak.

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