Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden ilaçlama açıklaması

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin haşere ile mücadele konusunda yeterli ilaçlama yapmadığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, konuyla ilgili özellikle sosyal medyada yer alan söylem ve görsellerin gerçeği yansıtmadığı gibi ilaçlama yapılmadığı yönündeki iddiaların da mesnetsiz nitelikte olduğu vurgulandı.

Mersin genelindeki mevcut haşere artışı ile ilgili yapılan incelemelerde, haşerelerin mevsim geçişine ve göç dalgasına bağlı olarak artış gösterdiğinin tespit edildiği ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi; "Son iki gün içerisinde yoğun olarak gözlenen sinek türü, Mersin'de ilk kez karşılaşılan olağan dışı bir durumdur. Söz konusu durum nedeniyle kurumumuzun ilgili dairesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından ilaçlama çalışmaları arttırılarak devam etmektedir. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak ilaçlı mücadele ile artış gösteren olağandışı haşere popülasyonu en kısa sürede azaltılacaktır. 13 ilçenin tamamında sürdürülen haşere ile mücadele çalışmaları kapsamında toplam 375 personel, 98 ilaçlama aracı, 72 ULV, 10 pulvarizatör, 8 mist blower, 8 termal fog, 33 holder, 25 atomizör ve 50 el dumanlaması gibi teçhizatlar ile çalışmalar hız kesmeden sürdürülmektedir. İl sınırları içerisinde yer alan bütün mahallelerde ergin ve sivrisinek mücadelesi 100 bin üreme noktasında, kaynağın türüne göre 12 ay boyunca, gece-gündüz devam etmektedir."