Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden kiralık araçlarda 3,6 milyon TL'lik tasarruf

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in, göreve gelir gelmez verdiği talimatla başlayan tasarruf tedbirleri kapsamında, kiralık araç sayısı azaltılarak Büyükşehir Belediyesi'nde 2 milyon 430 bin, MESKİ'de 1 milyon 191 bin 820 lira olmak üzere toplam 3 milyon 622 bin lira tasarruf sağlandığı bildirildi.

Eylül ayında süresi dolacak kiralık araçlar için yeniden ihaleye çıkmaya hazırlanan Büyükşehir Belediyesi, ihale sürecinde de tasarruf tedbirlerine devam edecek. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, 2017 yılında yapılan ve 30 Eylül 2019'da süresi dolacak olan kiralık araçlar için yeniden ihaleye çıkacak. Önümüzdeki hafta yapılması planlanan ihaleye, mevcut araç sayısının da altında çıkılarak, önemli ölçüde tasarruf sağlanması hedefleniyor.

Vahap Seçer'in Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla birlikte ilk etapta 76 kiralık aracı iade ederek, kiralık araç sayısını 298'e düşüren Büyükşehir Belediyesi, 2 milyon 430 bin liralık tasarruf sağladı. İade edilen 76 aracın yanı sıra daha sonra da geri gönderilen araçlarla iade edilen araç sayısı 100'e yaklaşırken, tasarruf miktarı da arttı.

MESKİ'de kiralanacak araç sayısı 180'e düşürüldü

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü'nde hayata geçirilen tasarruf tedbirleri kapsamında da 2019 Ekim ayına kadar kiralık olan 221 aracın 37'si iade edildi. MESKİ'nin ekim ayından sonra kiralayacağı araç sayısı da 184'ten 180'e indirildi. MESKİ, 31 Mart'tan bu yana 41 kamyon, kamyonet ve benzeri araçtan 1 milyon 191 bin 820 lira tasarruf sağladı. MESKİ, son açtığı araç kiralama ihalesinde de yüzde 20 azaltma yetkisini belediyenin yetkisine aldı.

Mevcut araç sayısının altında ihaleye çıkılması planlanıyor

Büyükşehir Belediyesi, önümüzdeki günlerde çıkacağı araç kiralama ihalesinde de tasarruf sağlamak amacıyla hazırlıklarını hızlandırdı. Büyükşehir Belediyesi, araç sayısında azaltmaya giderek, şu an hizmet verdiği 298 araçtan daha az sayıda kiralık araç için ihaleye çıkmayı planlıyor. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yapılan çalışmaların aksamaması, hizmetlerin daha kaliteli, etkin ve verimli bir şekilde verilmesi için kiralanan binek araç ve iş makinelerini, yol yapım, bakım, onarım, temizlik, sağlık, fen işleri, park ve bahçeler gibi belediyenin tüm birimleri kullanacak.

Büyükşehir Belediyesi açıklamasında, araç kiralama ihalesine ilişkin şu bilgiler verildi:

“Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın tek seferde çıkacağı ihale ile araç sayısının azaltılması hedefleniyor. Tasarruf tedbirleri kapsamında yapılan bu çalışmalar ile hem daha az sayıda araç kiralanıp belediye bütçesine katkı sağlanacak hem de hizmet kalitesinde herhangi bir azalma ve aksama olmayacak. Gerekli olan tüm tedbirlerin alınmasıyla daha planlı, koordineli ve verimli bir çalışma sistemi kurulacak. Kiralanan araçların birimler arasında koordineli olarak kullanılması sağlanarak, vardiyalar ve personel buna göre planlanacak. Mevsimlik çalışma sistemimin de ihaleye dahil edilmesiyle bazı dönemlerde ihtiyaç duyulmayan araçlar eksiltilecek. Kaynakların daha verimli kullanılmasıyla Mersin'de daha kaliteli bir hizmet dönemi başlayacak.”

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, iş makineleri ve araçların daha etkin, verimli ve amacına uygun olarak kullanılması hususundaki tasarruf tedbirlerinin Başkan Seçer'in talimatı doğrultusunda sürdürüleceğini ve bundan sonraki süreçte de etkin olarak uygulanacağını belirttiler.