Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden öğrencilere yardım

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı'nda Mut ilçesinde okula başlayacak ilkokul 1'inci sınıf öğrencilerinin okul çantası ve kırtasiye ihtiyaçlarını karşılayacak.

Eğitime verdiği desteklerle ön plana çıkan Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı'nda da çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir, bu yıl Mut ilçesinde ilkokul 1'nci sınıfa başlayacak bütün öğrencilerin okul çantası ve kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamak için “İlk Çantam” Projesi'ni başlattı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “İlk Çantam” projesi kapsamında yürütülecek çalışmada ilkokul 1'inci sınıf okul çantalarının yanı sıra, 12 renkli sulu boya, 12'li kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, pastel boya, A5 kareli defter, okul defteri, resim defteri, A4 kareli ve çizgili defterden oluşan İlk Çantam Projesi ilçemizde 355 öğrenciyle buluştu" ifadelerine yer verildi.