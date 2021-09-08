Mersin Büyükşehir Belediyesinden yeni eğitim döneminde ebeveynlere öneriler

Merkezde görevli Rehber Öğretmen Canan Serin, bireysel alışkanlıkların yanında kurumsal alışkanlıkların da değiştiği pandemi sürecinde okula yeni başlayan öğrenciler için oryantasyon sürecinin büyük önem taşıdığını vurguladı. Çocukların oryantasyon sürecini daha rahat ve kolay geçirebilmeleri açısından ebeveynlere önemli görevler düştüğünü dile getiren Serin, “Covid-19 tüm dünya insanlığının sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz şartlarda özveri, dikkat ve dayanışma ile çocuklarımızın okula dönmesini güvenli bir şekilde sağlamalı ve süreci doğru yöneterek verimli bir dönem geçirmeleri adına gayret göstermeliyiz. Bazı veliler okulların açılması taraftarıyken bazı velilerimiz bu durumu sakıncalı olarak görüyor olsa da 6 Eylül itibariyle tüm kademelerde haftada 5 gün yüz yüze eğitime başlandı. Özellikle okula ilk kez başlayan öğrencilerimiz eğer daha önce maske kullanmadıysa, kısa zamanlı olmak kaydıyla maske kullanımına alıştırılmaları gerekmektedir. Maske kullanımının gerekliliği anlatılmalı ve teşvik edilmeleri gerekmektedir. Dolayısıyla okulda öğretmenlerini ve okul çalışanlarını maskeli gördüğünde çocuklar tedirgin olmasın, korkmasın” dedi.

“Süreci iyi yönetmek adına uzmanlardan da destek alabilirsiniz”

Serin, uzun süre devam eden online eğitimin ardından yüz yüze eğitime geçişte ailelerin rolünün çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: “Onlara yaşadıkları kaygıyı yansıtmamaları, sabırlı, anlayışlı olmaları ve bununla beraber çocuklara süreçle alakalı net, açıklayıcı bilgiler vermeleri okula uyumlarının daha hızlı ve pozitif şekilde olmasına yardımcı olabilir. Okuldan eve döndüklerinde okullarının nasıl geçtiğinin sorulması, bir sıkıntı yaşayıp yaşamadıklarının öğrenilmesi, onlarla sohbet edilmesi, okul ve öğretmenlerle iletişimde kalınması da süreç için çok önemlidir. Kesinlikle duyguları nedeniyle onları eleştirmeyin, suçlamayın ve başka çocuklarla kıyaslama yapmayın. Unutmamalıdır ki, aile içi yaşanan problemler, boşanma, taşınma, ani kayıplar, kardeş kıskançlığı, arkadaşlarla olan ilişkiler, okul içi olan ilişkiler, ders başarı düzeyi okul uyumunu zorlaştıracak sorunların başında gelmektedir."

“Yeni dönemde öğrencilere yardımcı olmak için hazırız”

Yeni eğitim-öğretim döneminde Merci Öğrenci Danışmanlık Merkezinin tüm imkanlarıyla destek sunmaya hazır olduğunu kaydeden Serin, “Tüm yaş gruplarında isteyen her öğrenci bu hizmetten faydalanabilir. Bu yeni dönemde de başta öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Bizler de yeni dönemde öğrencilere yardımcı olmak için burada hazırız” ifadelerini kullandı.