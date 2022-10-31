Mersin Büyükşehir Belediyesinden zirve tırmaşına ulaşım desteği

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Mersin Şubesi ekibine, '29 Ekim Cumhuriyet tırmanışı' için ulaşım desteği verildiği bildirildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı zirvede kutlamak için yola çıkan yaklaşık 30 kişilik ekip, 3 bin 135 rakımlı Bolkar Dağlarında 'yıldız zirvesi'ne tırmandı. Bayramı zirvede kutlayan ekip, Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Vahap Seçer'e de pankartla teşekkür etti.

“Bizi hiçbir zaman reddetmedi”

Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Mersin Şubesi Başkanı Ali Rıza Demir, tırmanışta yaptığı konuşmada, “Mersin Büyükşehir Belediyemiz ve Belediye Başkanımız Vahap Seçer, amatör kulüplere hem nakdi yardım hem malzeme desteği verdi. Yine bayramda ve araç istediğimiz diğer zamanlarda da araç talebimizi kabul etti ve bizi hiçbir zaman reddetmedi. Sadece bize değil, Mersin'deki tüm spor camiasına aynı şekilde destek veriyor" dedi.