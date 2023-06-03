Mersin Büyükşehir Belediyesine 100 itfaiye eri alındı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevlendirilmek üzere alımını gerçekleştirdiği 100 itfaiye erinin görev yeri dağılımları yapıldı. Başarılı 100 itfaiye eri, Tarsus'tan Anamur'a kadar tercih yaptıkları 17 itfaiye grup amirliğine bağlı 16 istasyonda görev yapacağı bildirildi.

Yazılı sınavın ardından, parkurdaki uygulamalı sınavlarda ter döken itfaiye eri adayları, emeklerinin karşılığını aldı. Başarılı 100 itfaiye eri, Tarsus'tan Anamur'a kadar tercih yaptıkları 17 itfaiye grup amirliğine bağlı 16 istasyonda görev yapacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak 282 itfaiye eri alımı için müracaat ettiklerini, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından şimdilik 100 itfaiye eri alımına izin verildiğini ifade eden Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, “Uzun yıllardan bu yana mülakat yapılmadan, sadece KPSS puanı, yazılı ve uygulama puanıyla şeffaf bir şekilde 100 itfaiye eri alımını gerçekleştirdik. Güvenlik, arşiv araştırma ve soruşturmaları bittikten sonra da bugün en başarılıdan başlayarak, ihtiyacımız olan müfrezelerimize kendi isteklerine göre dağılımlarını yaptık. Bunda idarenin herhangi bir dahili olmadı. Sadece gelmeyen iki arkadaşımızın dağılımını idare olarak biz yapacağız. Sanıyorum şu anda arkadaşların hepsi mutludur. İtfaiyemize ciddi katkı vereceklerini düşünüyoruz. Çünkü müracaatlar içerisinden en başarılı olanları seçtiğimizi biliyoruz. Ben onlara şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum” dedi.

İtfaiye eri Alime Almaz, adil ve şeffaf bir sınav geçirdikleri için çok mutlu olduğunu dile getirerek, “Ankara'dan başvurmuştum, çok mutluyum. Kazanacağıma ihtimal bile vermiyordum ama hayatımda gördüğüm en liyakatlı alımdı. Büyükşehir Belediye Başkanımıza, daire başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bize bu fırsatı verdiler ve alımı açtılar. Her şeyden önemlisi herhangi bir referans olmadan kendi hakkımızla, sınav puanımızla, parkurda döktüğümüz terle kazandık. Gerçekten hepimiz çok büyük emek verdik. 100 kişinin 100'ü de aynı emeği verdi. Hiç kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan bunu başardık” diye konuştu.

Zorlu bir süreçten ve verilen emekten sonra ilk 100 itfaiye eri arasında yerini aldığını kaydeden Hasan Hamitoğlu ise “Tamamen şeffaf bir şekilde, hiçbir şekilde idarenin müdahalesi olmadan, kendi özgür irademizle seçim yaptık. Benim yaşım 29, üniversite mezunuyum ve 82 KPSS puanım vardı. Bu zamana kadar birçok yere başvurdum, ama çoğundan olumsuz sonuçlar aldım. Çok şükür liyakatın olduğu bir yerde, yaşım da geçmeden devlet memuru olabildim. Bu yüzden çok mutluyum. Büyükşehir Belediyemize de çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.