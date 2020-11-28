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Mersin Büyükşehir Belediyesine bağışlanan 7 bin adet mama annelere ulaştırıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, büyük bir bebek maması firması ile işbirliği yaparak annelerin yüzünü güldürdü.

Firmanın Büyükşehir Belediyesine bağışladığı 7 bin adet bebek maması ve devam sütü, maddi imkansızlıktan 1-2 yaş arası bebeklerini yeteri kadar besleyemeyen ailelere dağıtıldı.


Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekonomik yetersizlikten 1-2 yaş arası bebeklerine yeterli besin sağlayamayan aileler için bir firma, dağıtımını Büyükşehir Belediyesinin yapacağı mama ve devam sütü bağışında bulundu. Büyükşehir Belediyesi ekipleri de kent genelindeki dezavantajlı grupta yer alan mahallelere dağıtım gerçekleştirdi.


Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri ihtiyaç sahibi ailelerden gelen başvuru ve talepler doğrultusunda adresleri belirledi ve kent genelinde dağıtım gerçekleştirdi. Anne sütünün yetersiz kaldığı durumlarda devam sütleri hayati öneme sahip oluyor.


Büyükşehir Belediyesinin, firmanın şartsız bağış olarak gönderdiği 7 bin adet mama ve devam sütünü talepler doğrultusunda sağladığı koordinasyonla ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam edeceği bildirildi.

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