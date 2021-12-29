Mersin Büyükşehir Belediyesine kayıtlı 2 bin 736 üretici kadın aile ekonomilerine katkı sunuyor

Mersin Büyükşehir Belediyesinin kadınlara ekonomik kazanç sağlamak için kent genelinde kurduğu üretici kadın stantlarına kayıtlar 'mersin.bel.tr' adresi üzerinden yapılıyor. Büyükşehir Belediyesinde 2 bin 736 üretici kadının kaydı bulunurken, kent genelinde bugüne kadar toplam 164 kez stant kuruldu.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesinin koordinesinde kent merkezinde ve ilçelerde kurulan üretici kadın stantlarında kadın üreticiler hem el emeği ürünlerini alıcılarla buluşturuyor hem de sosyalleşme imkanı elde ediyor. Üretici kadın stantları bugüne kadar kent genelinde 164 kez kuruldu. Kurulan stantlarda kadınların ürettikleri ürünlerin ekonomik değere dönüştürülmesi ve evdeki gizli kadın iş gücünün ortaya çıkarılması amaçlanıyor. Büyükşehir Belediyesinin kurduğu stantlarda kadınlar el işinden yöresel yiyeceklere, hediyelik eşyadan duvar süslerine kadar pek çok farklı ürünlerle yer alabiliyor. Stantlar sayesinde tüketicilerin yöresel ürünlere uygun fiyatlarla ulaşmasına da olanak sağlanıyor.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de kadınlara her fırsatta destek sunduklarını anlatarak, “Şehir hayatından bunalan, şehirdeki yaşam şartlarından dolayı tamamen hazır gıda almak zorunda kalan insanlar için de böyle köyde üretilen ya da yöresel bazı ürünlerin sunulmasının onlar açısından da bulunmaz bir nimet olduğunu düşünüyorum. Hem sağlıklı olması, hem doğal olması birçoğu da Ata tohumlarından üretiliyor. Bu da farklı lezzet sunuyor, farklı bir çeşitlilik ortaya koyuyor” ifadelerini kullanmıştı.