Mersin Büyükşehir Belediyesinin 2020 yılı bütçesi 2 milyar 254 milyon TL

Bütçenin, oy birliğiyle kabul edilmesi dolayısıyla meclis üyelerine teşekkür eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yeni işçi çıkarmalarla ilgili olarak, “Çalıştıramıyoruz. Zorlanıyoruz. Bazı personelle yolumuzu ayırmaya devam edeceğiz ama personel alımları da devam edecek” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin kasım ayı olağan toplantı döneminin 4'üncü birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer başkanlığında yapıldı. Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleştirilen meclis toplantısında, aralarında 2020 yılı bütçesinin de yer aldığı 3 komisyon raporu ile idareden gelen 6 ve gündem dışı 1 olmak üzere 10 gündem maddesi görüşüldü.

Otobüs alımına ilişkin kaynak aktarımı oy birliğiyle kabul edildi

İlk olarak komisyonlardan gelen raporların karara bağlandığı meclis toplantısında, yeni otobüs alımı çerçevesinde Ulaşım Dairesi Başkanlığına, muhtelif daire başkanlıklarından ödenek aktarılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu raporu görüşüldü. Başkan Vahap Seçer'in, meclis toplantısının 3'üncü birleşiminde, “73 yeni otobüs alıyoruz. Toplamda 48 milyon lira kaynak aktarımı gerekiyor, çünkü ihaleye çıkıyoruz” dediği teklif, komisyonlarda 42 milyon TL olarak revize edildi ve geldiği şekliyle oy birliğiyle kabul edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübüne 100 bin TL maddi destek verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Amatör Spora Destek Komisyonuna havale edilen teklif de komisyonlardan geldiği şekliyle oy birliğiyle meclisten geçti.

2020 yılı bütçesi oy birliğiyle meclisten geçti

Mersin Büyükşehir Belediyesi 2020 Mali Yılı Bütçesi ise meclis gündeminin en önemli maddesi oldu. Plan ve Bütçe Komisyonunda oy birliğiyle kabul edilen 2 milyar 254 milyon TL'lik Büyükşehir Belediyesinin 2020 yılı bütçesine tüm meclis üyeleri de oy birliğiyle onay verdi.

Bütçenin kabul edilmesinin ardından meclis üyelerine teşekkür edene Başkan Seçer, “Bütçemiz kabul edilmiştir. Hayırlı, uğurlu olsun. Desteğiniz için teşekkür ediyoruz. İnşallah güzel bir yıl geçiririz, faydalı hizmetler yaparız; bu bütçeyi de en akılcı bir şekilde kullanırız. Bütçe gerçekleşme oranımız da son derece ideal noktalarda olur” dedi.

Yapımı yarım kalan Anadolu İmam Hatip Lisesi meclis gündeminde

İdareden gelen tekliflerin ilgili komisyonlara havale edildiği toplantının dilek ve temenniler bölümünde söz alan MHP'li Meclis Üyesi Mehmet Topkara, 2020 yılı bütçesinin hayırlı olmasını diledi. Bütçenin yatırım bütçesi olmasını istediklerini, ancak daha çok sosyal projelere ayrıldığını gördüklerini belirten Topkara, MHP grubu olarak bütçenin takipçisi olacaklarını söyledi.

Topkara, bir önceki Büyükşehir yönetimi tarafından ihalesi yapılan, ancak ödenek aktarılmadığı için inşaatı yarım kalan Anadolu İmam Hatip Lisesini gündeme getirerek, Başkan Seçer'den açıklama istedi.

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak da konunun TBMM gündemine de taşındığını ifade etti.

“Konuyu tekrar masaya yatıracağız”

Konuşmasına bütçeyle ilgili değerlendirme yaparak başlayan Seçer ise “İnşallah mahcup olmadan 2020 yılında bizler de bütçe çerçevesinde üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz Bütçenin en ideal şekilde gerçekleşmesini sağlayacağız, orada öngördüğümüz hizmetleri yerine getireceğiz” diye konuştu.

Anadolu İmam Hatip Lisesi konusuna açıklık getiren Seçer, konunun göreve ilk geldikleri dönemlerde gündeme geldiğini ve AK Parti ile konuyu görüştüklerini söyledi. Seçer, “İhale tarihi 2018'in ocak ayı, sözleşme tarihi 2018'in mart ayı, sözleşmeye göre işin süresi 300 gün ve işin bitim tarihi de 28 Aralık 2018. Yani yılbaşına yakın bir tarihte bunun bitirilmiş olması gerekiyordu. Daha sonra süre uzatımı yapılmış. Ama binanın inşaatının fiziki gerçekleşme oranı yüzde 15. Maddi gerçekleşmesi kapsamında da 2 milyon 942 bin 555 TL ödeme yapılıyor. İhale benden önce, inşaatın bitiş tarihi benden önce. Benimle uzaktan yakından alakası yok. Ancak, tabi ki devlet işi; burada devamlılık esas, ona söyleyecek bir lafım yok. AK Partili arkadaşlarla yaptığımız değerlendirmeler şöyle; belli ki belediye bu işte zorlanacak, 24 milyon 722 bin lira sözleşme bedeli var. Bunun Milli Eğitim Bakanlığına devredilmesi gündeme geldi. Bu formülü ben çıkarmadım, bana önerildi, ben de ilgili yazıyı bakanlığa gönderdim ama o günden bu yana herhangi bir gelişme sağlayamadım. Bu konuyu tekrar masaya yatıracağız” ifadelerini kullandı.

“Bazı personelle yolumuzu ayırmaya devam edeceğiz”

Büyükşehir Belediyesinden işçi çıkarma iddiaları da mecliste bir kez daha gündeme geldi. MHP'li Topkara, belediyeden 45-50 çalışanın daha çıkarıldığına ilişkin cep telefonlarına mesajlar geldiğini aktararak, “Bunların durdurulmasını, yeniden değerlendirilmesini istiyoruz. Bu, performansla değil, çalışanların ekmeği ile alakalı. Kış günü bu insanların bütçe gününde çıkışlarının verilmesi sıkıntılı bir durum, vicdanınıza ve kamuoyuna bırakıyorum” şeklinde konuştu.

Topkara'ya yanıt veren Başkan Seçer, “Bunun gerekçesi performanstır, tutanaktır, her ne ise de bu çalışan arkadaşlarımızdan aldığımız katkı bizim açımızdan yeterli değil. Ya işe gelmiyor, ya işe geliyor işini yapmıyor ya da kurumu karıştırıyor. Bizim bu insanlarla yürüme şansımız yok. Bazı personelle yolumuzu ayırmaya devam edeceğiz ama personel alımları da devam edecek. 100 kadın çalışan aldık. Niye? Sokaklar kirli, mevcut personeli çalıştıramıyoruz. 100 kadın çalışan alırken parti ayrımı yapmadık. O 100 kadın içerisinde tüm partilerin seçmeni var, çünkü biz çalışacak personelle yolumuza devam etmek istiyoruz. Bakın, 73 şoför alındı. 40 kadın müracaat etti, 33'ünü işe aldık. Gidin kendiniz araştırın kimdir bu kadınlar? İsmim kadar eminim sizlerin partilerine oy veren kadınlar var içinde. Ben Mersin'e en iyi katkıyı yapacak personelle çalışmak isterim” dedi.

“Mala, kazma tutacak adam bulamıyoruz”

150 kadın eleman daha alacaklarını ifade eden Seçer, “İlana çıktık. Herkes gelebilir. Oluşturduğumuz komisyona da talimatım açıktır. Biz Mersin'e hizmet etmek zorundayız. Zorlanıyoruz. Personele sahip olmanız önemli değil, işi bilen personele ihtiyacımız var. Yoksa işlerimiz yürümüyor. 50 personel yol dairesine aldık, bir o kadar da fen işlerine. Mala, kazma tutacak adam bulamıyoruz. Partisini soramam; bana düzgün kaldırım taşı döşesin, tamirat yapsın, gönderdiğimiz okulun boyasını düzgün yapsın, iyi bir boyacı olsun” diye konuştu.

“Vicdanen rahatım”

Bugüne kadar işine son verdikleri personel sayısı ile mevcut çalışanlar arasında rakamsal olarak uçurum olduğunu vurgulayan Seçer, şunları söyledi:

“300 kişinin işine son verilmiş. Çalışan 9 bin 700 kişi ne? Herkesin mi işine son veriyoruz? Sizin partinizin üyesi olup da işine devam eden yok mu, bizim memnun olduğumuz yok mu? Adam işine devam ediyor. Bugün size oy verir, yarın bize oy verir, o benim insanım. Militanca bir tavır, bir kamu kurumu içinde sergilerse siz tutar mısınız? Yapmazsınız, olmaz. Zaten yürütemez, yönetemezsiniz. Ben vicdanen rahatım. Hata olabilir, hepimiz insanız. Denetim esastır. Yöneticilikte güven olmalı, alt birimde çalışana güvenmeliyim ama mutlaka denetlemeliyim. Denetlemede taviz olmaz, denetlemek zorundayız. Statüko devam edemez, elbette ki yenilik getireceğiz. Çalışmadan maaş alanların çocuğu var da çalışacak iş arayanların çocuğu yok mu? Bırakın çalışanı alalım, o da gariban. Konuşalım, önerilerinize, fikirlerinize, değerlendirmelerinize, uyarılarınıza açığım.”

“Logonun faturası iki tantuni, bir ayran”

HDP'li Meclis Üyesi Ali Tanrıverdi ise Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı yeni logoya ilişkin rant ve çalıntı iddiaları olduğunu söyleyerek, Seçer'den konuya açıklık getirmesini istedi.

Seçer de logo konusunun iyi anlaşılmadığını ve farklı mecralara gittiğini söyledi. Logo hakkında değerlendirmeler yapan ve yazı yazanlara tepki gösteren Seçer, bu kişilerin konuyu bilmeden yorum yaptıklarını dile getirdi. Yeni logoyu, Stratejik Plan sunumunda meclis üyeleri ile paylaştıklarını ifade eden Seçer, “Bu, her kurum için olabilecek bir çalışmadır. Büyükşehir ve ilçe belediyelerimizin logosunun hepsi bir kalemden çıkmış gibi. Hepsinde bir daire içinde dalga var, güneş var, limon, üzüm var. ‘Logo neyi yansıtıyor' deniliyor? İlla orada köfte, tantuni görmek istiyor. Allah aşkına okumuyorsunuz bari dinleyin, size sunum gönderdik. Dünyada marka kentler var, bunları logolarına bakın. Mersin'in M'si dedik. Şekli sonsuzluk işaretinden geliyor. Değişimi, dönüşümü, güneşin rengini, denizin mavisini, Toroslar'ın karlarını ifade ettiğini belirttik. Hiçbir taraftan çalıntı değil. Hırsız gibi bir halimiz var mı? Buna intihal denir. Müthiş bir rant varmış. Doğru, bir fatura ödedik. Bunu hazırlayan benim arkadaşım, muazzam bir adam. Topluma verdiğimiz mesajları, alim düzeyinde ki beyinler sayesinde yapıyoruz. Bunun faturası iki tantuni, bir ayran. Bu logo kabul edilir ya da edilmez, yüce meclis burada. Tartışıyor kamuoyu. Ben tekrar size geleceğim, sunacağım. ‘Biz bu logoyu uygun görüyoruz' deyip oylamaya sunacağız. ‘Yeni logo değiştiği zaman tüm tabelalar, evraklar değişecek, milyonlarca para harcanacak' deniliyor. Bu da cehaletin eseri. Yeni logoya geçtiğimizde ihtiyaç duyduğumuz alanlarda yeni logomuzla yeni tabelalarımızı yapacağız. Artı bir lira harcamaya gerek kalmayacak” dedi.