Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin duyu bütünleme ve atla terapi projesine ödül

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Engelsiz Yaşam Merkezinde, 2019 yılı Ekim ayından bu yana uygulanan 'Özel gereksinimli bireylere yönelik duyu bütünleme terapisi' ve bu terapiyi destekleyen 'Atla terapi' projesi, ödüle layık görüldü.

Sağlıklı şehir bilincini yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalar yapan Sağlıklı Kentler Birliği tarafından, 'sosyal sorumluluk', 'sağlıklı yaşam', 'sağlıklı şehir planlaması' ve 'sağlıklı çevre' olmak üzere 4 ayrı kategoride ödüllerin dağıtıldığı yarışmaya, 'Duyu bütünleme terapisi' ve destekleyen 'Atla terapi' projesi ile katılan Mersin Büyükşehir Belediyesi, kazandığı ödül ile terapinin kalitesini ve faydasını bir kez daha ortaya koydu. Engelsiz Yaşam Merkezinde devam eden 'Duyu bütünleme terapisi'nden zihinsel ve bedensel problemi olan her çocuk ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Seans süresinde aileler de çocuklarına eşlik edebiliyor.

“Bu ödül bizi, ailelerimizi, çocuklarımızı çok mutlu etti”

Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren fizyoterapist Bilge Yıldırım, duyu bütünleme terapisinin uygun sınıflarda ve amaca uygun zenginleştirilmiş materyallerin bulunduğu ortamda yapıldığını ve çocukların duyusal profiline göre sürdüğünü belirterek, “Sağlıklı Kentler Birliği'nin 'En iyi uygulama' yarışmasına 'Duyu bütünleme terapisi' ve bunu destekleyen 'Atla terapi' projesi ile katıldık ve bu alanda ödül kazandık. Bu ödül bizi, ailelerimizi, çocuklarımızı çok mutlu etti. Bu alanda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Şu anda pandemiden dolayı hipoterapiye (atla terapi) ara vermiş durumdayız. Ama Engelsiz Yaşam Merkezimizde hizmetlerimiz devam ediyor. Sosyal mesafeye ve hijyene dikkat ederek, aralıklı olarak seanslarımıza devam ediyoruz. Pandemi dönemi biraz daha kontrol altına alındığında sosyal faaliyetlerimiz devam edecek" dedi.

“Burada yaptığımız çalışmalarla çok yol kat ettik”

4 yaşındaki oğlu Kağan'ı terapiye getiren ve terapiden çok memnun olduğunu dile getiren Canan Çardak, “Biz bir yıldır Bilge Hocamla beraber duyu bütünleme dersi alıyoruz. Kağan'ın duyusal hassasiyeti, farkındalığı hiç yoktu. Dil gelişimimiz eksikti. Sağ olsun burada yaptığımız çalışmalarla duygusal yönden, dil gelişimi ve farkındalık yönünden çok yol kat ettik. İstediğimiz seviyeye çok yaklaştık. İnşallah en iyi şekilde bu aşamaları geçeceğiz. Aldıkları ödülden dolayı kendilerini tebrik ediyorum, çünkü fazlasıyla hak ediyor. Çocuklarımıza anne gibi, abla gibi emek veriyor" diye konuştu.