Mersin Büyükşehir Belediyesinin EMITT Fuarındaki standına yoğun ilgi

kez açan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) yer aldı. 4 gün boyunca EMITT'te Mersin rüzgarı estireceği belirtilen belediyenin standının, ilk günden katılımcılardan yoğun ilgi gördüğü ifade edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin standını ziyaret eden çok teknolojik ve enerjik bulduklarını belirten katılıcımlar, özellikle VR Mersin'i deneyimlemenin büyük keyif verdiğini vurgularken, bu sayede Mersin'i gelip görmek istediklerini de anlattı. Mersin'i tanıtan kitapçık ve broşürlerin de yer aldığı standı ziyaret eden katılımcılara, şehre özgü bir lezzet olan cezerye ikramı da yapıldığı kaydedildi. Tarihi ve turistik yerlerin sanal gerçeklik gözlüğü ile tanıtıldığı VR Mersin Projesi de katılımcılara Mersin'de sanal tur yapma imkânı sunduğu ifade edildi. Stant içinde ayrıca büyük bir ‘tarihi ve turistik Mersin haritası' da yer aldığı belirtildi. Tarihi ve turistik noktaların işaretlendiği ve nerede neyin yer aldığının işaretlenerek gösterildiği harita, ziyaretçilerin de büyük dikkatini çekti. Mersin Büyükşehir Belediyesinin standında, acentelerin Mersin hakkında bilgi alabildiği, acente temsilcileri ile görüşme yapabildikleri bölüm de yer aldığı aktarıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü ve Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da dolu dolu bir fuar geçirdiklerini belirtti.

Büyükşehir tarafından fuarda kurulan VR Mersin ile kenti en iyi şekilde tanıtmayı hedeflediklerini belirten Özdülger, “Mersin Büyükşehir Belediye standımız, 260 metrekare bir alana kurulu. Burada en önem verdiğimiz VR çalışmamızı sunuyoruz. Gerçekten de yenilikçi yaklaşımımızla beraber, Mersin'in doğal ve kültürel tarihi güzelliklerini burada takipçilere, ziyaretçilere, aynı zamanda acente sahiplerine sunuyoruz” dedi.

“Şehrimizin doğal, kültürel ve tarihi güzelliklerini en iyi şekilde sunuyoruz”

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak yapılan her işte olduğu gibi, turizm alanında da yine belediyenin vizyonunu yenilikçi ve ilerici bir yaklaşımla sunduklarına dikkat çeken Özdülger, “Bu da fuarın geneline baktığımızda, farklılığımızı ve özelliğimizi gösteriyor. Gelen ziyaretçilerden de bu olumlu tepkileri hep alıyoruz. Bizim açımızdan başarılı geçiyor. Çünkü turizm sektöründeki önemli acenteleri, firmaları, bu işle ilişkili dinamiklerle buluşturma imkânına sahibiz. Karşılıklı diyalogla da şehrimizin doğal, kültürel, tarihi güzelliklerini en iyi şekilde sunuyoruz ve güzel şehrimize davet ediyoruz. O anlamda bu ikili ilişkilerin de, olumlu sonuçlar getireceğine inanıyoruz” diye konuştu.

MBB Kültür ve Sosyal Dairesi Başkanlığı Turizm ve Tanıtım Şube Müdürü Eylem Eren ise ziyaretçilerin özellikle VR Mersin'e yoğun ilgi gösterdiğini ve Mersin'i yakından tanıma fırsatı bulduklarını söyledi.

Eren, “Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak her zamanki gibi stantta yerimizi aldık. Çok yoğun ilgi var standımıza. Hem Türk hem yabancı ziyaretçilerin çok güzel tepkilerini alıyoruz. Tanıtımı son teknoloji yöntemlerle yapmaya çalışıyoruz ve her sene kendimizi daha ileriye nasıl götürebiliriz, onu araştırıp fuarlardaki yerimizi alıyoruz. Bu da bizim Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, her zaman farkımızı ortaya koyuyor. Dolayısıyla insanların da buna tepkisi, ilgisi ona göre oluyor” ifadelerini kullandı.

“İnsanlar burada Mersin'in birçok noktasını keyifle izleyebiliyor ve çıkmak da istemiyor”

VR Mersin projesinden de söz eden Eren, “Sistem içerisinde yaklaşık 375 noktanın, 3 bin 500'den fazla görüntüsü var. Tabi nasıl sunduğunuz, projeyi nasıl anlattığınız da kıymetli. Siyah ekranlarla aşağısı yukarısı kaplandı ve geri kalan aydınlık kısımda insanlar girip, Mersin'in birçok noktasını keyifle izleyebiliyor ve çıkmak da istemiyorlar” şeklinde konuştu.

EMITT'te yer alan VR Mersin'i deneyimleyen ve fuara Nazilli Belediyesinden katılan Ahmet Balyiğit, “Mersin standı, özellikle dijital içerik olarak çok güzel. Fuara herkes uygun olan zamanlarda mutlaka gelmeli. Daha önce hiç Mersin'e gelmedim, ama bu içerikle beraber gelmek isterim. İçimde bir istek uyanıyor. Gerçekten üç boyutlu, içerideymiş ve oradaymış gibi his veriyor. Yeni dijital dünyada hakikaten burası çok farklı” diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin standını çok keyifli ve samimi bulduğunu söyleyen Rana Kolaç isimli vatandaş ise “Gayet güzel bir stant olmuş. Tıpkı Mersin gibi sıcak ve keyifli bir stant. Çok güzel olmuş, tebrik ediyorum. Mersin'e daha önce geldim, çok güzeldi. Gerçekten çok ilgili bir stant açmışsınız. Gezdiğim stantlar içerisinde bence en keyifli olanı. Mersin'e sevgiler” ifadelerini kullandı.