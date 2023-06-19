Mersin Büyükşehir Belediyesinin EYT borçlanmasına onay

Mersin Büyükşehir Belediyesinin 2023 Yılı Haziran Ayı Meclis Toplantısında, EYT çerçevesinde emekli olan ve olacak personelin kıdem tazminatları ödenmesinde kullanılmak üzere, 355 milyon 105 bin 262 lira kredi kullanması konusunda Belediye Başkanı Vahap Seçer'in yetkilendirilmesine yönelik madde oy birliğiyle kabul edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi 2023 Yılı Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı 2. Birleşimi, Belediye Başkan Vekili Ünzile Kuru başkanlığında gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salonda gerçekleşen toplantıda konuşan Kuru, 17 Haziran Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü hakkında değerlendirmelerde bulunarak, iklim değişikliğine dikkat çekti. TEMA Vakfı tarafından açıklanan verilere göre Türkiye'nin yüzde 50,9'unun orta, yüzde 22,5'inin yüksek derece olmak üzere yüzde 73,4'ünün çölleşme tehlikesi altındaki alanlar olduğuna dikkat çeken Kuru, “Çölleşmenin başlıca sebepleri; toprak erozyonu, hatalı tarım uygulamaları, hatalı sulama teknikleri sonucu tuzlanma, ormansızlaşma, aşırı otlatma ve üst toprağın kirlenmesidir. Bu sebeple de yeraltı kaynaklarının ve toprağın korunması için doğru politikaların üretilmesi ve uygulanması gerektiğinin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor” diye konuştu.

“Tarım alanında kadınlara yönelik politikalar oluşturulmalı”

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından '17 Haziran Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü'nün ‘Kadının toprağı, kadının hakları' temasıyla gündeme getirildiğini belirten Kuru, “Dünyadaki tarım alanlarının yüzde 40'ı artık bozulmuş durumda ve bu durumdan en fazla kadınlar ve kız çocukları etkileniyor. Dünyanın dört bir yanındaki kadınların yoksulluklarının çoğu için en kritik ekonomik kaynak olan toprağa sahip olma ihtimali ne yazık ki erkeklerden daha düşük. Bu da kadınları yoksulluğa, açlığa, cinsel temelli şiddete ve yerinden edilmeye maruz bırakıyor. Oysa BM tarafından kadınların toprağı onardığı, koruduğu kuraklığa karşı direnç oluşturduğu, sağlık, eğitim ve beslenmeye yatırım yaptığı, bu şekilde hem araziyi koruduğu hem de toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirdiği tespitleri dile getiriliyor ve tüm hükümetleri de kadınlara yönelik politikalar oluşturma sürecine dahil etme çağrısı yapılıyor” ifadelerini kullanarak, Türkiye'de de kadınların tarımdaki rolüne yönelik politikalar geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

20 Haziran Dünya Mülteciler Günü ile ilgili de konuşan Kuru, tüm mülteci, göçmen ve sığınmacıların ülkelerinden ayrılmalarına yol açan ve ırkı, dini, milliyeti, belirli bir sosyal gruba mensubiyeti nedeniyle zulüm görmelerine, korkmalarına yol açan sebeplerin ortadan kaldırılması ve yaşadıkları topraklara geri dönebilmeleri temennisinde bulundu.

Kır Çiçeklerinden gururlandıran başarı

Bursa'da yapılan Okullar Arası Atletizm Türkiye Şampiyonasında Mersin'in büyük bir başarı elde ettiğini belirten Kuru, “İlimizi temsilen Kocavilayet Ortaokulu katıldı ve Türkiye ikincisi oldu. Kocavilayet Ortaokulu takımındaki sporcuların tamamı da Mersin Büyükşehir Belediyesinin kız çocuklarının eğitimine ve spora verdiği değer ile ortaya çıkan ‘Kır Çiçekleri' projesi çerçevesinde yetişen öğrencilerden oluşuyor. Bu da bizim için bir gurur vesilesi. Çocuklarımızı ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Mezbahalar bayramda vatandaşların hizmetinde

Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla bayramın tüm Mersinlilere sağlık, mutluluk ve huzurlu günler getirmesi temennisinde bulunan Kuru, şöyle devam etti; "Büyükşehir Belediyemiz bayramda 5 adet mezbahanın yanı sıra merkez ve çevre ilçelerimizde hizmet vermek üzere 17 farklı noktada mobil kesim noktası kuracak. Vatandaşlarımız kurbanlık hayvanlarını hijyenik şartlarda ücretsiz olarak kestirebilecekler. Mezbahalarımızın yanı sıra Tarsus ilçesine bağlı Bağlar ve 82 Evler mahallesinde, Akdeniz ilçesine bağlı Toroslar Mahallesi Yakaköy mevkiinde kurulacak mobil kesim üniteleri bayramın ilk iki günü, diğer mobil kesim üniteleri ise bayramın ilk günü ücretsiz kurban kesim hizmeti verecek” ifadelerine yer verdi. Kuru, bayram boyunca belediye otobüslerinin de vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet vereceğini kaydetti.

EYT kredisi meclis üyelerince kabul edildi

Meclis toplantısında İller Bankası, ticari bankalar ve katılım bankalarından kredi kullanılması için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in yetkilendirilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilen madde de görüşüldü. Görüşmeler sonucunda, EYT çerçevesinde emekli olan ve olacak personelin kıdem tazminatları ödenmesinde kullanılmak üzere İller Bankası, ticari bankalar ve katılım bankalarından faiz hariç 355 milyon 105 bin 262 lira 20 kuruş kredi kullanma konusunda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in yetkilendirilmesi mecliste oy birliğiyle kabul edildi. Başkan Vekili Kuru konuyla ilgili, “Tüm komisyon üyelerine teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Çünkü belediyemiz bünyesinde çalışan EYT'den emekli olanlar ve olacak olanlar gerçekten bunu bekliyorlar. Tüm çalışanlarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.