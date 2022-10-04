Mersin Büyükşehir Belediyesinin fizyoterapi hizmetiyle yürümeye başladı

Mersin'de kanser hastalığı dolayısıyla geçirdiği ameliyatın ardından yatağa bağımlı hale gelen 70 yaşındaki Rıfat Döndü'nün, Büyükşehir Belediyesinin fizyoterapi hizmetiyle yürümeye başladığı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Adana'da ikamet eden ancak yakalandığı prostat kanseri nedeniyle tedavi için Mersin'e gelen 70 yaşındaki Rıfat Döndü, geçirdiği ameliyatın ardından hastalığın omuriliğe sıçramasıyla yatağa bağımlı hale geldi. Kendisine bir daha yürümesinin imkansız olduğunu söylediklerini belirten Döndü'nün tekrardan yürüyebilme umudu, 4 ay önce Mersin Büyükşehir Belediyesinin fizyoterapi tedavi hizmetinden haberdar olmasıyla yeşerdi.

Rıfat Döndü'nün eşi Saliha Döndü, hizmetten haberdar olduktan sonra Büyükşehir Belediyesi ile iletişime geçerek tedavi için başvuru yaptı. Başvurunun kısa sürede yanıtlanmasıyla aile ile irtibata geçen ekipler, Rıfat Döndü'nün tedavisine başladı. Fizyoterapist Zeynep Aslan, haftada 1 kez uyguladığı tedaviyle, Döndü'nün yürümesine derman oldu. Kendisine 'yürüyemez' denilen Döndü, şimdi kendi ihtiyaçlarını karşılayabiliyor, hatta merdiven dahi çıkmaya başladı. Terapinin bitiminde Döndü'nün, destek almadan dışarda bağımsız bir şekilde günlük yaşantısını sürdürebileceği aşamaya geleceği öngörülüyor.

“Şu anda evin içinde tam bağımsız bir şekilde yürüyebiliyor”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesinde fizyoterapist olarak görev yapan Zeynep Aslan, “Rıfat Bey ile yaklaşık 4 ay önce tanıştık. Önce belediyemize bir başvuru gerçekleştirdiler. Evlerine geldik, muayenesini yaptık. Hastamız kriterlerimize uygun olduğu için fizik tedavi hizmetine başladık. İlk başladığımızda Rıfat Bey yatağa bağımlı haldeydi. Prostat kanseri sonucu omuriliğe sıçramıştı ve belden aşağısı felç durumdaydı. Önce yatak içinde pasif yardımlı hareketlerle başladığımız tedavi süreci, oturma dengesini kazanma ve yatak kenarında ayağa kalkmalara kadar sürdü. Sonrasında da yavaş yavaş adım atmaları çalışmaya başladık ve şu anda evin içinde tam bağımsız bir şekilde yürüyebiliyor. Tedavimiz halen devam ediyor. Ev içinde tam bağımsızız ama dışarda da tam bağımsız olması için biraz daha süreye ihtiyacımız var” diye konuştu.

“Yaşasa da yatalak kalır dediler, şimdi yürüyorum”

Adana'da yaşadığını ama son 1 yıldır Mersin'de olduğunu söyleyen Rıfat Döndü, tatile hazırlandıkları zamanda hastalığının nüksettiğini söyledi. Döndü, “Hastalığım prostattan kansere çevirmiş ve omuriliğe pıhtı atmış. Burada ameliyata aldılar. 5 aya yakın hastanede yattıktan sonra, hastaneden umudumuzu kestik. O ara belediyeyi duyduk. Belediyeye söyleyince ekip yolladılar” dedi.

Gördüğü ilgi ve hizmetten son derece memnun olduğunu kaydeden Döndü, “Hastanede 5 ay yattım, bir sonuç alamadım. Büyükşehir ekiplerinin sayesinde şu anda kendi ihtiyaçlarımın çoğunu görüyorum. Bazı belediyelerde evlere temizlik gibi hizmetler var belki ama sağlık hizmeti yok. Hastaneden ‘kesin yürüyemez' dediler, buna rağmen Büyükşehir Belediyesinin fizik tedavisiyle, Allah'ıma şükürler olsun şu anda yürüyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. Hepsi benim evladım. Hepsini ayrı ayrı seviyorum” ifadelerini kullandı.

“4 ay önceki sıkıntılarımızın yüzde 80'i gitti”

Rıfat Döndü'nün eşi Saliha Döndü de yaşadıkları süreci, “Eşim 4 ay önce kalkamıyordu. Büyükşehir Belediyesinin ekiplerinin tedaviye başlamasıyla, yavaş yavaş kalkmaya başladı. Ben de zorlandım yerine göre ama azimli olduğu için yürüyebildi. Çok şükür şimdi iyi. Büyükşehir Belediyesi çalışanları çok güzel yakınlık kurdular. Hepsi geldi. Temizlikçisi, fizikçisi, berberi hepsi. Çok güzel ilgilendiler. 4 ay önceki sıkıntılarımızın yüzde 80'i gitti. Şimdi çok rahatız. Her işini kendisi rahatça görebiliyor” sözleriyle anlattı.