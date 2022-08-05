Mersin Büyükşehir Belediyesinin hayvan ve yem desteği sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca yürütülen ‘Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim' projesi çerçevesinde, Mut ilçesinde 4 üreticiye toplamda 100 küçükbaş hayvan ve 4'er ton yem desteği verildi.

Kadın çiftçilerin başvurularının pozitif ayrımcılık yapılarak değerlendirildiği proje çerçevesinde, Veteriner Hekimler Odası tarafından da 1 yıl süresince ücretsiz aşı ve bakım desteği sağlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mut Koordinasyon Merkezi önünde gerçekleştirilen teslim töreninde, 4 üreticiye toplam 100 adet keçi ve 4'er ton yem desteği verildi. Dağıtımı gerçekleştirilen keçilerin 90 tanesinin, projeden geçtiğimiz yıllarda faydalanan üreticilerden temin edildiğini belirten Tarımsal Hizmetler Dairesi personellerinden Ziraat Mühendisi Dilek Tüney Bebek, projenin tüm ilçelerde başarı ile devam ettiğini söyledi.

Proje çerçevesinde Mut'ta 4 yetiştiriciye 24 dişi 1 erkek olmak üzere 25'er adet keçi teslim ettiklerini ifade eden Bebek, “Bu yıl toplamda bin 500 dağıtımı yapılan keçilerimizin 527 tanesini, kendi damızlıklarımızdan ürettik. Çamlıyayla'dan Anamur'a kadar, kırsalda ikamet eden, hayvancılık yapan, dar gelirli vatandaşlarımıza küçükbaş hayvan desteği sağlıyoruz” dedi.

“Büyükşehir sayesinde köylülerimiz yeniden üretime yöneldi”

Projenin sadece Mut'a değil, ülke ekonomisine de ciddi katkı sağlayacağına inandığını belirten Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Selahattin Arslan ise “Bundan 100 yıl önce, ilçede yaşayanların tamamının ekonomisi keçi üzerineydi. Ama o yıllardan bugüne, insanlar bu kültürden ve bu üretimden uzaklaştılar. Şimdi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in öncülüğünde köylülerimiz, insanlarımız yeniden üretime yönlendirildi. Her aileye 25 keçi ve yem desteği veriliyor. Dolayısıyla hem istihdam oluşturmak, hem hayvancılığı geliştirmek hem de ülke ekonomisine katkı sunmak adına müthiş bir proje. Bu konuda, özellikle kırsal kesimdeki insanlar son derece mutlu” ifadelerini kullandı.

“Bu destekler aile bütçemize önemli katkı sağlayacak”

Projeden faydalanan çiftçilerden Nuri Ekti, yapılan desteğin aile ekonomilerine ciddi anlamda katkı sağlayacağını belirterek, “Çok güzel bir proje. Devamını bekliyoruz. Yem desteğinde de bulunuldu. Biz bu hayvanları çoğaltacağız. Sütünden, peynirinden ekonomimize büyük bir katkı olacak” dedi.

Çocuklarını hayvancılıktan sağladığı gelirle yetiştirdiğini söyleyen Halime Şimşek isimli üretici, “Çok sevinçliyiz. Zaten küçükbaş hayvanımız vardı, artık bunları da yetiştireceğiz. Çocuklarımızı hayvancılıkla büyütüyoruz. Peynir, yoğurt yapıyor ve satıyoruz. Kendimiz de tüketiyoruz. Köyde duyduk, yazıldık, şansımızı deneyelim dedik, çıktı” diye konuştu.