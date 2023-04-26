Mersin Büyükşehir Belediyesinin itfaiye eri alımında uygulamalı sınav başladı

Uygulamalı sınavlar ise Mersin Büyükşehir Belediyesinin Ata Eğitim Merkezinde sürüyor.

İtfaiye Dairesini güçlendirerek olası olaylara en etkin şekilde müdahale edebilmek adına alımı yapılacak 100 itfaiye eri için yoğun talep oldu. Online ve yüz yüze başvuruların değerlendirilmeye alınmasının ardından, kriterlere uyan adaylar için yazılı sınav yapıldı. 24 Nisan'da Yenişehir Atatürk Kültür Merkezinde yapılan yazılı sınava 450 kişi katıldı. Yazılı sınavın ardından 450 aday uygulamalı sınava girmeye başladı. Her gün ortalama 60 adayın katılacağı uygulamalı sınav, 5 Mayıs'a kadar sürecek. Ata Eğitim Merkezinde oluşturulan parkurlarda adaylar saat 09.00-12.00 ve 13.30-17.00 saatleri arasında sınava tabi tutuluyor. Adaylar uygulamalı sınava alfabetik sıraya göre çağırılıyor.

Uygulamalı sınav hakkında bilgi veren İtfaiye Dairesi Başkanı Bahtiyar Aydın, “Kurduğumuz 15 istasyonda 100 personelin hangi şartlarda olması gerektiğini test edeceğiz. Bu test süresi içerisinde adaylarımızın süreleri belli. Kadın arkadaşlarımıza, erkek arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Bu 500 kişiden 100 personelimizin bu parkuru tamamlayarak bizim aramıza katılacağını düşünüyorum. İnşallah hepsine hayırlı olur” dedi.

Ata Eğitim Merkezinde yapılan uygulamalı sınavda, parkuru erkek adaylar için 03:10 dakika ve altında, kadın aday için ise 03:20 dakika ve altında tamamlayanlar 100 puan alacak. Adayın uygulama parkur süresinin salise kısmı 50 ve üstü olanlar yukarıya, 50'nin altında olanlar aşağıya yuvarlanacak.

Parkurlar 30 metrelik düz koşu, düz takla, lastikten geçme, denge tahtası, köpük bidonu taşıma, kuleye lastik çekme, şınav, kuleye tırmanış, balyoz kullanma, tünel geçme, manken taşıma, karanlık oda, engel atlama, hortum taşıma ve hedefe su atışından oluşuyor.

Atamaya esas puanın hesaplanması, yazılı sınavın yüzde 40'ı, uygulamalı sınavın yüzde 60'ı alınarak oluşturulacak. Sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alınması şartı aranıyor.