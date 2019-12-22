Mersin B?y?k?ehir Belediyesinin kad?n marangozu

Kad?n i??ilerden biri olarak marangoz at?lyesinde ?al??an Teslime ?zdemir de belediyenin a?aca?? kre?te kullan?lacak sandalyelerin ?retimine ba?lad?.

B?y?k?ehir Belediyesi taraf?ndan toplumda cinsiyet e?itli?i sa?lamak i?in pozitif ayr?mc?l?k sa?lanarak i?e al?nan kad?nlar, ba?ar?l? ?al??malara imza at?yor. Bug?ne kadar otob?s ?of?r?, operat?r, temizlik elemanlar? ile park ve bah?e i?lerinde kad?n istihdam?na ?ncelik verilen Mersin B?y?k?ehir Belediyesinin marangoz ustas? tercihi de yine bir kad?n oldu.

Mersin B?y?k?ehir Belediyesi'nde marangoz olarak i?e ba?layan ve dedesi marangoz oldu?u i?in marangozlu?a kar?? k???k ya?lardan beri ilgili oldu?unu s?yleyen Teslime ?zdemir, "Benim bu i?e kar?? bir ilgim ve sevgim vard?. Sa? olsunlar bana bu imkan? sundular. Vahap Se?er Ba?kan?m?z?n kre? projesi i?in sandalyeler ?retiyoruz. Masalar yap?yoruz. Allah izin verirse benim de iki ?ocu?um var ve onlar? da kre?e g?ndererek bizim yapt???m?z masalarda, sandalyelerde e?itim almalar?n? istiyorum" dedi.

"Asl?nda marangozluk erkek mesle?i olarak bilinir" diyerek konu?mas?n? s?rd?ren ?zdemir, dedesinin marangoz oldu?unu ve k???kl???nden bu yana hep marangozlu?a kar?? ilgi duydu?unu ifade ederek, "Marangoz olmak istiyordum ve bana tan?nan bu imkanla sevdi?im i?i yap?yorum. ?evremdeki insanlar marangoz deyince biraz komik buluyorlar ama g?recekler kad?ndan marangoz da olur. Hem de ?ok iyi olur. Asl?nda toplumda kad?n-erkek e?itsizli?i var. Ama sa? olsun Vahap Se?er Ba?kan?m?z bu konudaki alg?y? bozdu, kad?nlara i? imkan? sa?lad?. ?n?allah bu uygulamalar, t?m belediyelere ?rnek olur? ?eklinde konu?tu.

Plastik ?r?nlerin ?ocuk sa?l???na zarar? nedeniyle kre?te kullan?lacak sandalyelerin ah?aptan ?retildi?i, bu mobilyalarda da yine kanserojen madde i?ermeyen boyalar kullan?larak, a??lacak kre?e haz?rland??? bildirildi.