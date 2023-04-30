Mersin Büyükşehir Belediyesinin 'Kır Çiçekleri' başarılarını sürdürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 'Kır Çiçekleri' projesi çerçevesinde yetişen 33 sporcu, başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor.

Özellikle Mersin'in kırsal kesimlerinde yaşayan ve değişik spor branşlarında yetenekli olan kız çocuklarının seçildiği proje sayesinde, öğrenciler hem akademik hayatlarına hem de spor hayatlarına istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Büyüdükçe başarıları da büyüyen her kır çiçeğinin hedefi, ülkeyi temsil eden başarılı birer kadın sporcu olmak. İl ve il dışında katıldıkları yarışmalarda ter döken Kır Çiçekleri, bugüne kadar çok sayıda takım şampiyonluğu ve onlarca da bireysel derece elde etti.

Bünyamin Gökayaz: "Bu çocuklarımızdan birçoğunu milli takımlarda göreceğiz"

3 yıl önce başlayan Kır Çiçekleri projesinde amaçlarının özellikle kırsaldaki spor yeteneği olan kız çocuklarını aynı çatı altında toplamak, eğitim hayatlarının yanında onlara sportif olarak da alışkanlıklar kazandırmak olduğunu belirten Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Bünyamin Gökayaz, "Şu anda mevcutta 33 öğrencimiz var. 23'ü atletizm branşı ile uğraşıyor. Şu anda aslında atletizm, bizim lokomotif branşımız. Geriye kalan öğrencilerimiz halter ve tekvando branşlarında çalışmalarına devam ediyorlar. Burada amaç ortaokuldan itibaren çocukları kendi yaptığımız yetenek taramasıyla seçmek, ondan sonra da çocuklar adına güzel bir başarı elde etmek. 3 yıl sonra bu çocuklarımızdan birçoğunu milli takımlarda göreceğiz. Önümüzdeki ay Türkiye Şampiyonaları var. Okullar arası yarışmalar da olacak" dedi.

Nezir Ergin: "Bugüne kadar çok sayıda takım şampiyonluğu elde ettik"

2 yıl gibi kısa bir süre içerisinde çok sayıda takım şampiyonluğu, onlarca da bireysel derece elde ettiklerini, yavaş yavaş ulusal alanlarda da derece almaya başladıklarını kaydeden Büyükşehir Belediyesi Atletizm Antrenörü Nezir Ergin, "Geçen sene burada yapılan il birinciliği, ardından grup şampiyonu ve nitekim Haziran ayında Diyarbakır'da gerçekleşen okullar arası Türkiye finalinde, takım olarak Türkiye dördüncüsü olduk. Bu sene okullar arası yapılan il birinciliğinde yine şampiyon olduk. 10-11 Mayıs'ta ilimizde gerçekleşecek olan Türkiye Grup Şampiyonası'nda ilimizi temsil edeceğiz. Daha sonra da 29 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında, Bursa'da Türkiye finali gerçekleşecek" diye konuştu.

"Mersin atletizminin neredeyse yüzde 80'ini oluşturuyoruz diyebiliriz"

Mersin atletizminin neredeyse yüzde 80'ini oluşturduklarını ve 6 sporcularının Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nin yapmış olduğu Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) seçme sınavını kazandığını ve bakanlıktan burs aldıklarını sözlerine ekleyen Ergin, "Bu sene 2 sporcumuz Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nin sınavının barajını geçtiler, ama yaşları küçük olduğu için şu anda başvuru yapamıyoruz. İleride inşallah Avrupa ve dünya olimpiyatlarında ülkemizi en iyi şekilde temsil edecekler. Projemizin baş mimarı olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e de ayrıca çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gülnar'dan projeye dahil olan Medine Gökçül, projede atletizme yeteneğinin olduğunun keşfedildiğini ve bu branşta devam ettiğini belirterek, "Mersin genelinde rakibimiz yok. Mersin'de şampiyonuz. Türkiye'de ilk 4'teyiz. Ben uzun mesafeciyim. 400, 800, 1500, 2000 metre koşuyorum. Kır Çiçeklerinde olmasaydım, belki de normal bir okulda okuyordum sadece" açıklamasında bulundu.