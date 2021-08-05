Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin konservatuar yaz kursları başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi'ne bağlı Türk Müziği Konservatuarı 6 alanda ücretsiz yaz kurslarına başladı. 30 Eylül'e kadar sürecek kurslar KUDEB binasında veriliyor. Kurslara 110 kursiyer katılım sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin Haziran ayı sonunda duyurduğu yaz kurslarının başvuruları 9 Temmuz'da sona erdi. Tiyatronun yanı sıra konservatuar kurslarını da açan Büyükşehir, 110 kursiyerin katılımıyla kurslara başladı. Akdeniz ilçesi Sanat Sokağı'ndaki KUDEB binasında ses eğitimi, bağlama, keman, gitar, piyano ve resim kursları sürüyor. Ses eğitimi kursuna 25, keman kursuna 22, gitar kursuna 19, piyano kursuna 18, resim kursuna 12 ve bağlama kursuna 14 kursiyer katılım sağlıyor. Eğitimler en fazla 8 kişilik gruplar halinde gerçekleştiriliyor.

“Herhangi bir ücret talep etmiyoruz”

Büyükşehir Belediyesi Türk Müziği Konservatuar Şefi İlker Bozkurt, kurslara başladıklarını belirterek, “Sonuçlar şu ana kadar gayet verimli ve güzel. Katılımcılarımız da son derece mutlu. Öğretmen arkadaşlarımız da bizler de mutluyuz. Hizmete devam. Sayımızı özellikle biraz da sınırlı tuttuk. Pandemi kurallarına uysun diye sınıf mevcutlarımızda 8 kişiyi aşmamaya özen gösterdik. Bu nedenle de gün boyu kurslarımız devam ediyor. Doğal olarak katılım süresini de biraz kısa tutmak zorunda kaldık” dedi.

Kursiyerleri yaş aralıklarına göre gruplandırdıklarını belirten Bozkurt, “Herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Kendilerine verimli olabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. En güzel hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Yaş aralığımızı 13 yaş ve yukarısı şeklinde belirledik. Sınıflarımızı yaşlara göre böldük. Yani aynı sınıflara aynı yaştakileri toplamaya çalıştık” diye konuştu.

“Ortamımız çok iyi, çok eğlenceli”

Keman kursuna katılan 18 yaşındaki Bedriye Tuğçe Kurt, 8. sınıfta başlayan keman yolculuğunu çeşitli yerlerde aldığı kurslarla sürdürdüğünü söyledi. Büyükşehirin keman kursunu duyunca başvurduğunu vurgulayan Kurt, “Hemen aradım, sağ olsunlar yardım ettiler. Hemen kursa başladık zaten. Başvurumuzu yaptık ve kurs açıldı. Böyle bir avantajımız oldu. Geldik şimdi kurs alıyoruz. Herhangi bir ücret ödemedik ve şu anda çok güzel gidiyor. İlgileniyorlar, ortamımız da çok iyi, çok eğlenceli” şeklinde konuştu.

Gitar kursuna katılan 17 yaşındaki Çınar Çamlı ise ailesinden gelen müzik tutkusunu gitarla sürdürmek istediğini vurgulayarak, “Aslında ben klarnet çalıyorum. Bağlama hevesim var. Onu çalacağım. Bu yıl da gitara bakmak istedim. Gitar çalayım dedim. Sonra piyano öğreneceğim. Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi'nde okuyorum. Orada çello çalıyorum. Burada çok iyi, muhteşem bir hocamız var, çok iyi öğretiyor. Güzel başladık, güzel de gideceğiz” ifadelerini kullandı.

Gitar kursundan 16 yaşındaki Sema Bilmez de müzik tutkusunun küçük yaşlardan başladığını vurguladı. En büyük isteğinin sevdiği bir sanatçının şarkısını çalmak olduğunu belirten Bilmez, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'den bahsederek, “Teşekkür ederim. Birçok kişiye ışık oluyor bu konuda. Ben böyle ücretli kurslara gidemezdim zaten. Bu kursun açılması gayet iyi oldu” dedi.