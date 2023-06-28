Mersin Büyükşehir Belediyesinin mezbahaları ve mobil kesim ünitelerine yoğun ilgi

Mersin Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz kurban kesim noktaları, bu Kurban Bayramı'nda da vatandaşlardan tam not aldı. Belediyenin kent genelindeki 23 kesim noktasını tercih eden vatandaşlar, kendilerine hijyenik ve sağlıklı koşullarda, ücretsiz sunulan kesim hizmetinden yararlandı.

Erdemli, Gülnar, Anamur, Mut ve Çamlıyayla olmak üzere 5'i yerleşik olan kesimhanelerin yanı sıra, Erdemli'de 2, Silifke'de 1, Gülnar'da 1, Mut'ta 1, Aydıncık'ta 1, Bozyazı'da 1, Akdeniz'de 1, Toroslar'da 1, Yenişehir'de 1, Mezitli'de 1, Tarsus'ta 6, Yakaköy'de 1 olmak üzere 18 mobil mezbaha, vatandaşlara ücretsiz kurban kesimi hizmeti veriyor. Kurban Bayramı boyunca vatandaşa hizmet etmek için hazır olduklarını ifade eden Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu, “İl genelinde 250 personelimiz ve 23 kesim noktamızla Kurban Bayramı'nda da vatandaşlarımıza hizmet etmek için hazır bulunmaktayız. Personellerimiz burada dini vecibelere uygun olacak şekilde, sağlıklı ve hijyenik koşullarda ücretsiz şekilde kesim yapmaktadır” diye konuştu.

Kurban kesim ritüelleriyle ilgili bilgiler veren Şahutoğlu, “Vatandaşlarımız hayvanlarının vekaletini bize verdikten sonra mobil ünitelerimiz ve mezbahalarımızda kesimlerimiz sağlıklı bir şekilde devam ediyor. Kesilen etler parçalanıp, ayrı ayrı poşetlenerek vatandaşlarımıza teslim ediliyor. Burada amacımız, vatandaşlarımıza kurban kesimi hizmeti sunarken dini ödevlerimizin gerekliliklerini hijyen kurallarına uygun olacak şekilde gerçekleştirmek. Herkesin Kurban Bayramı kutlu olsun” dedi.

Sağlıklı ve güvenli bir şekilde kurbanlarını kestirdiğini söyleyen İbrahim Aslanyürek, “Kurban kesimi hizmetinden çok memnun kaldım, Allah razı olsun” diye konuştu.

Mobil ünitelerde hızlı bir şekilde kurban hizmeti aldıklarını ifade eden Mahmut Özen ise “Mersin Büyükşehir Belediyesi, çok önemli işlere imza atarak, vatandaşlarına büyük hizmetler veriyor” şeklinde konuştu.