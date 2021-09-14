Mersin Büyükşehir Belediyesinin öğrenim yardımı bin 600 lira oldu

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, eğitim döneminin ilk yılını kapsayan ve bu yıl bin 400 liradan bin 600 liraya çıkarılan yardımlardan yararlanmak isteyen öğrencilerin, 5 Kasım'a kadar başvurularını 'www.mersin.bel.tr' üzerinden yapmaları ve ikametlerine en yakın Mersin Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezine evraklarını teslim etmeleri gerekiyor. Dileyen öğrenciler, 'Alo 185 Teksin Mersin Çağrı Merkezi'ni arayarak detaylı bilgi alabilecek.

Bu yardımlardan faydalanmak isteyen öğrencilerin 2021 yılı YKS yerleştirme sonucunu, kazandığı okula kaydını yaptırdığına dair okuldan veya e-Devlet üzerinden aldığı ‘öğrenci belgesi'ni, anne veya babasının Mersin'de ikamet ettiğini gösterir ikametgah belgesini vermesi gerekiyor. Şehit ve gazi çocuklarından ise bunlara ek olarak şehadet veya gazilik belgeleri isteniyor.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ağustos Ayı Meclis Toplantısında, Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversiteyi kazanan öğrencilere yönelik yapılan öğrenim yardımının bu yıl bin 600 lira olacağını müjdeleyerek, geçen yıl 6 bin 475 öğrencinin, önceki yıl 7 bin 200 öğrencinin bu yardımlardan faydalandığını belirtmişti. Bu yıl öğrenim yardımlarından 7 bin civarındaki öğrencinin faydalanabileceğini öngördüklerini vurgulayan Seçer, “Çocuklarımıza eğitim-öğretim sezonunda yardımda bulunacağız. 2 yılda yüzde 60'lık bir artış demektir. Bu önemli ve değerli bir çalışmadır diye düşünüyorum. Açık öğretim hariç, üniversitelerin en az 4 yıllık ve üzeri bölümlerini ve vakıf üniversitelerinin yüzde 100 burslu bölümlerini okumaya hak kazanan öğrencilerimize bu nakdi yardım desteklerini sağlıyoruz. Şehit ve gazi yakınlarında bu şartların bazıları, bu kriterler aranmıyor” ifadelerini kullanmıştı.