Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin sporcularından çifte başarı

Büyükşehir GSK Spor Kulübü sporcularından Onur Kaan Sarıbudak, Ankara'da düzenlenen Yıldızlar Türkiye Teakwondo Şampiyonası'nda Türkiye 3.'sü oldu. Tekerlekli Sandalye 4. Dans Türkiye Şampiyona'sında Büyükşehir'i temsil eden özel gereksinimli Kenan Özkan ve partneri Kübra Melike Saçıkara ise Türkiye 3.'sü olarak Antalya'dan kente mutlu döndü.

Ankara'da yapılan Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda 37 kilogramda Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Onur Kaan Sarıbudak, yarışmaya katılan 94 sporcu arasında büyük başarı göstererek Türkiye 3.'sü oldu.

Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi'nde çalışan 40 yaşındaki Kenan Özkan, “Hedef Türkiye şampiyonu olmak” diyerek, yaklaşık 2 ay Tekerlekli Sandalye Dans 4. Türkiye Şampiyonası'na hazırlandı. 9 Temmuz'da Antalya'da düzenlenen şampiyonada Özkan'a çalışma arkadaşı Kübra Melike Saçıkara partner oldu. Yürüme engeline rağmen birçok branşta şampiyonlukları bulunan Özkan, “Indila-Dernière Danse” şarkısıyla hazırladıkları koreografiyle katıldıkları yarışmadan Türkiye 3.'sü olarak kente mutlu döndü.