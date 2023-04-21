Mersin Büyükşehir Belediyesinin stantlarında bu kez depremzede üreticiler yer alıyor

6 Şubat depremlerinde evlerinin yanı sıra iş yerleri ve atölyeleri hasar alan üreticiler, ürünlerini belediyenin Galatasaray Meydanı'nda açtığı ‘Deprem Dayanışma Pazarı'nda sergileme fırsatı buluyor.

‘Deprem Dayanışma Pazarı' olarak kurulan ve Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş gibi deprem bölgesi olan illerden Mersin'e gelen ve Büyükşehir Belediyesinin geçici barınma alanlarında yaşayan depremzede üreticiler birbirinden güzel ürünlerini Mersinliler için sergiliyor. Mersinli üreticilerle birlikte, geldikleri kentin yöresel el işi ürünleri ve yiyeceklerini sunan depremzedeler, hem gelir elde ediyor hem de Mersinlilere kendi yörelerinin ürünlerini tanıtıyorlar. Deprem Dayanışma Pazarı 23 Nisan'a kadar Galatasaray Meydanı'nda açık olacak.

“Deprem Dayanışma Pazarımıza tüm Mersinlileri bekliyoruz”

Etkinlik hakkında konuşan Kadın Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı görevlisi Burcu Sert, “Bu pazarımıza tüm Mersinlilerin desteğini bekliyoruz. Tam da bayram adına yakışır bir etkinlikle buradayız. Hatay'dan, Osmaniye'den, Kahramanmaraş'tan tüm üreticilerimiz burada, Mersin yerel üreticileriyle kaynaşma içerisinde bayramı geçireceğiz. Tüm Mersinlileri bekliyoruz” dedi.

Osmaniye'den gelen, ev ve dükkanları depremde hasar alan Emel Aydın, “Stantta bize bu imkanı sunduğu için Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Dükkanlarımız, evlerimiz depremde büyük hasar aldı ama Mersin bize kucak açtı. Bu şekilde imkanlar sağladı. Tüm halkımızı da bizlere destek olması için bekliyoruz” diye konuştu.

Stantları gezen vatandaşlardan Süheyla Bezirgan, “Stantları güzel buldum çünkü hepsi el emeği. Kişiler kendileri hazırlayıp getirmişler. Sadece hediyelik eşya değil aynı zamanda yiyecek, içecek kısmı da var. Belediyenin güzel bir etkinliği. Yer olarak da çok güzel. Deniz kenarında olması da çok güzel” şeklinde konuştu.