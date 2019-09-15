Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin süt projesi başlıyor

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, önümüzdeki günlerde süt projesi ile her ay 10 bin kişinin faydalanacağı 'Halk Kart' projesinin hizmet vermeye başlayacağını söyledi.

Seçer, partisinin il danışma kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, süt projesi ve 'Halk Kart'ın başlayacağı müjdesini verdi. Seçer, “Süt projemiz hayata geçiyor. Öğrencilerimize süt dağıtacağız. Kutularımız, alacağımız kooperatif hazır. Üzerindeki logolardan, giydirilecek termokinli araçlara kadar her şey hazır. Bunlar 5 ayda, hiç borçlanmadan oldu. Önemli bir CHP projesi olan Halk Kart hazır. Projeyi ekim ayından sonra başlatıyoruz. 10 bin yoksula dağıtılacak. Ülke çapında namlı mağazalarla değil Mersin'in yerli esnafıyla anlaşma yapıyoruz. Her ay 1 milyon lira hem esnafın cebine girecek, hem yoksulun evine gıda olarak gidecek. İndirimler yaptık. Önemli projelerin hazırlık aşamasındayız. Özellikle kanalizasyon, arıtma, temiz suya erişim, altyapı yatırımları konusunda çok mesafe aldık” dedi.

“Ben Mersin'e hizmet için geldim, kavga etmek için gelmedim”

Siyasi partilerde kimsenin kamunun karşısına çıkıp, Türkiye'nin önemli olayları karşısında duygusal konuşmalar yapamayacağını dile getiren Seçer, “Siyaset yaptığımızı unutmayın. Gitmemiz gerekiyorsa gideceğiz. Ankara'ya, Mersin'in menfaatleri için, demokratik anlayışımızdan dolayı gittik. Ben Mersin'e hizmet için geldim, kavga etmek için gelmedim. Benim işim su getirmek, kanalizasyon yapmak, fakirin cebine 'Halk Kart'ı koymak, ekmeği, ulaşımı ucuz yapmak, yol yapmak, park yapmak, yeşil alan yapmak” diye belirtti.

“Bir daha olursa bir daha giderim”

Cumhurbaşkanı'nın daveti için gittiği Ankara'da gayet olumlu bir ortam ile karşılaştıklarını ve bu durumun aynı şekilde devam etmesi gerektiğini temenni eden Seçer, “Umarım böyle devam eder. Umarım samimilerdir. Ben samimiyim. Samimi olmak, samimi duygular taşımak, bir ayıp taşımak değildir. Samimiyetsiz olmak, içten pazarlıklı olmak ayıptır, insanlık suçudur. Bir daha olursa bir daha giderim. Gidiş sebeplerimizden biri de Türkiye'nin çok gerilmiş olması. Ankara'da siyasiler öksürdüğü

zaman, burada bronşite dönüştürüyor. Anadolu yatağa düşüyor. Ankara kavga ediyor, İstanbul seçimleri tartışılıyor, Vahap Seçer Mersin'de borçlanma yetkisi alamıyor. Oranın rüzgarı geliyor bizi çarpıyor” ifadelerini kullandı.

“Biz diyalogdan, birleşmeden, bütünleşmeden yanayız”

Meclis'in gündemine uzun zamandır getirilen ve geri dönen borçlanma yetkisinin de gerçekleştirilen son mecliste kabul edilmesi ile ilgili konuşan Seçer, “İktidar AK Partili meclis üyelerinin desteğiyle borçlanma yetkisi aldık. İyi ki de müzakereyi başlatmışız. Ankara'ya bir daha gideriz, yeter ki Mersin'e yatırım gelsin. Yeter ki burada işsizliğimiz azalsın, Mersin zenginleşsin. Biz diyalogdan yanayız, biz birleşmeden, bütünleşmeden yanayız” dedi.